إنزكان : حجز كمية من مخدر ” الشيرا” كانت ستروج بأحياء المدينة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
في حملة أمنية ضد ترويج المخدرات ، تمكنت مصالح أمن إنزكان ، يوم أمس الخميس، من توقيف أحد المروجبن ، في الثلاثينات من عمره، بحي “تراست” كان محط مذكرات بحث محلية ووطنية .
و أسفرت عملية التفتيش التي قامت بها عناصر من الشرطة القضائية، الى حجز ما يقارب نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات، فضلا عن دراجة نارية كان المشتبه فيه يستعين بها في هذا النشاط الإجرامي.
الموقوف وضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
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10 تعليقات
تحية وتقدير لكل الأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على امن وسلامة المواطنين..
حفظ الله الشرطة والمجهودات التي يبذلونها من أجل القضاء على مروجي المخدرات ..
على الشباب امتناع عن تناول واستهلاك المخدرات لانها فقط تبقى سموم يدخلونها في أجسامهم ..
قوله تعالى:« ولا تقتلوا انفسكم انا الله كان بكم رحيما »..
يجب منع زراعة القنب الهندي الذي يتسبب في انتاج المخدرات بانواعها ..
هناك تساهل كبير لعدم زجر تجار المخدرات الذين يسيئون لصورة بلدنا الحبيب..
اللهم اهدي شبابنا اليك وردهم ردا جميلا..
على الدولة أن تحارب هاته النماذج الإجرامية الخطيرة وما تقوم به من ترويج المخدرات والخمر والماحيا واقراص الطبية..
على القضاء تشديد الاحكام على مروجي المخدرات ليكونوا عبرة لغيرهم..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يساهم بإغراق المخدات في الوسط المدرسي والأحياء..