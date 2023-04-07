إنزكان : حجز كمية من مخدر ” الشيرا” كانت ستروج بأحياء المدينة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في حملة أمنية ضد ترويج المخدرات ، تمكنت مصالح أمن إنزكان ، يوم أمس الخميس، من توقيف أحد المروجبن ، في الثلاثينات من عمره، بحي “تراست” كان محط مذكرات بحث محلية ووطنية .

و أسفرت عملية التفتيش التي قامت بها عناصر من الشرطة القضائية، الى حجز ما يقارب نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي من عائدات ترويج المخدرات، فضلا عن دراجة نارية كان المشتبه فيه يستعين بها في هذا النشاط الإجرامي.

الموقوف وضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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