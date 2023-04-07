بولمان : اعتقال سيدة يشتبه تورطها في تصوير نساء عاريات بحمام شعبي

هبة بريس _ ع المحياوي

أوقفت مصالح الدرك الملكي بأوطاط الحاج إقليم بولمان ، سيدة يشتبه تورطها في تصوير مقاطع فيديو قصيرة لنساء بصدد الإستحمام بحمام شعبي بالمدينة، وتم إعتقالها بعدما كانت متجهة للإستفاذة من قفة رمضان ليتم إقتيادها لمقر الدرك الملكي للإستماع إليها في محضر قانوني، حيث وضعت رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معها لمعرفة صحة اتهامها وعلاقة أشخاص آخرين بذلك حسب مصدر هبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، أن المشتبه فيها كانت في الحمام و مباشرة بعدما ضبطتها المكلفة بالمراقبة فيه وبحوزتها هاتفا ذكيا اشتبهت في كونها تستغله لتصوير النساء، وربطت الإتصال بالدرك الملكي لإخبارهم بالواقعة ، فيما المتهمة فرت تلك اللحظة من الحمام و توارت عن الأنظار أياما قبل أن يتم إعتقالها من طرف عناصر الدرك الملكي، فيما هاتفها أرسل للمختبر المختص التابع للدرك لإجراء خبرة تقنية عليه.

وينتظر أن تحال المشتبه فيها على النيابة العامة المختصة بعد استكمال البحث التمهيدي معها الذي ينتظر أن يشمل أطرافا آخرين يرجح أن تكون لهم علاقة بتأجيرها مقابل مبالغ مالية، نظير قيامها بتصوير النساء في الحمام عاريات، ما من شأن البحث الكشف عنه من عدمه، في انتظار نتائجه بعد استكماله

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