تقارير : مورينيو يتلقى “عرضا ضخما” من السعودية

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، تلقى عرضا ضخما سيجعله المدرب الأعلى أجرا في التاريخ، إن وافق عليه.

ويرتبط مورينيو البالغ 60 عاما، بعقد مع نادي روما الإيطالي، حتى 30 يونيو من عام 2024، حيث سيقوم في الأسابيع القليلة القادمة بالجلوس مع إدارة روما، قبل حسم مستقبله نهائيا.

وقالت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، إن مدرب نادي روما الإيطالي تلقى عرضا بقيمة 120 مليون يورو للتدريب في السعودية لمدة موسمين.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مورينيو بدأ مشاورات مع مساعديه والجهاز المعاون بشأن العرض المقدم له.

ووفق المصدر ذاته فإن العرض السعودي سيترك للمدرب البرتغالي حرية الاختيار بين قيادة المنتخب السعودي بعد رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رونار، أو فريق النصر، ليجتمع مرة أخرى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو فريق اتحاد جدة، متصدر دوري الدرجة الأولى السعودي حاليا.

ومن جانبه كشف موقع “10 سبورت” الفرنسي، الاثنين الماضي، أن مورينيو بات أحد الأسماء المرشحة لتدريب فريق باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، خلفا للمدرب كريستوفر غالتييه.

وبحسب الموقع الفرنسي فإن مورينيو يعد هو الخيار الأول على طاولة إدارة سان جيرمان، لذلك يماطل المدرب البرتغالي مع إدارة نادي روما لتجديد عقده.

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