الصورة تعبيرية

نائبة برلمانية : المدارس الفرنسية تمس ثوابتنا الدينية والوطنية

2023-04-07 / 20:06
1
هبة بريس _ الرباط

اتهمت نائبة برلمانية مدارس البعثة الفرنسية في المملكة “بالقيام بتصرفات تمس الثوابت الدينية والوطنية للبلاد”.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البرلمانية عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، حنان أتركين، لوزير الخارجية ناصر بوريطة، مساء الخميس.

وقالت النائبة: “بعض مدارس البعثة الفرنسية بالمغرب، أصبحت تقوم بتصرفات وسلوكيات تمس في العمق بالثوابت الدينية والوطنية للبلاد”.

وأضافت أن “هذه التصرفات أثارت حفيظة الأسر التي لم تكن تتوقع أن تتحول الفضاءات التعليمية التي يدرس بها أبناؤها إلى أماكن لتصريف حسابات سياسية والقيام بتصرفات غير معقولة”.

وذكرت أنه من الأمثلة على ذلك “عرض خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، ومنع بعض المستخدمين من أداء فريضة الصلاة بأماكن معزولة بمقرات العمل، والتشجيع على المثلية، وغيرها من الممارسات المشينة”.

وطالبت البرلمانية وزارة الخارجية المغربية بـ”الكشف عن التدابير التي ستعتزم اتخاذها من أجل ضمان احترام مؤسسات البعثات التعليمية الفرنسية بالمغرب للثوابت الدينية والوطنية”

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنزكان : حجز كمية من مخدر ” الشيرا” كانت ستروج بأحياء المدينة

إنزكان : حجز كمية من مخدر ” الشيرا” كانت…

2023-04-07 / 22:14
Photo of بولمان : اعتقال سيدة يشتبه تورطها في تصوير نساء عاريات بحمام شعبي

بولمان : اعتقال سيدة يشتبه تورطها في تصوير نساء…

2023-04-07 / 21:01
Photo of صديقي: الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق الوطنية

صديقي: الحكومة تسهر على إقامة التوازن بين التصدير والسوق…

2023-04-07 / 18:41
Photo of رئيس كومادير…ارتفاع الأسعار يرجع إلى تدخل بعض الوسطاء

رئيس كومادير…ارتفاع الأسعار يرجع إلى تدخل بعض الوسطاء

2023-04-07 / 16:54
Photo of جائزة “عطر الكلام” للقرآن الكريم .. تتويجان مغربيان

جائزة “عطر الكلام” للقرآن الكريم .. تتويجان مغربيان

2023-04-07 / 16:28
Photo of أمن سلا يوقف “لص” المحلات التجارية

أمن سلا يوقف “لص” المحلات التجارية

2023-04-07 / 16:07
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 54 إصابة جديدة خلال أسبوع

كورونا بالمغرب.. تسجيل 54 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-04-07 / 15:56
Photo of بالصور.. تدخل طائرات الكنادير لاخماد حريق غابة جبل افرطن ضواحي شفشاون

بالصور.. تدخل طائرات الكنادير لاخماد حريق غابة جبل افرطن…

2023-04-07 / 15:41
Photo of أمن العيون يوقف مواطنا صينيا مبحوث عنه دوليا

أمن العيون يوقف مواطنا صينيا مبحوث عنه دوليا

2023-04-07 / 15:20
Photo of الاستقلال: “نقدر ما يتحمله المواطنون من معاناة نتيجة غلاء المعيشة”

الاستقلال: “نقدر ما يتحمله المواطنون من معاناة نتيجة غلاء…

2023-04-07 / 10:25

تعليق واحد

  1. ولكن المغاربة الأثرياء هم من يعلمون ابناءهم بالمدارس الأجنبية من أجل لاستكمال الدراسة بالخارج فالسؤال يجب أن يوجه إلى أسر التلاميذ الدين رفضوا المدرسة العمومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق