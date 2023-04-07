مق..تل شخص وإصابة 6 في عملية إطلاق نار في تل أبيب

2023-04-07 / 19:54
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هبة بريس _ وكالات

قتل شخص وأصيب 6 في عملية إطلاق نار في وسط تل أبيب، مساء الجمعة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن منفذ العملية دهس عددا من الأشخاص بسيارته أولا ثم أطلق النار.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن “المنفذ أطلق النار من نافذة سيارته قبل انقلابها وحاول الهروب فقتلته الشرطة”.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن منفذ العملية “عربي من كفر قاسم”، فيما قالت إن القتيل “سائح إيطالي”

وباركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، التي قالت إنها “رد مشروع على جرائم الاحتلال واعتداءاته على شعبنا ومقدساتنا”.

واعتبرت حماس أن “عمليات الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى تتصاعد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال”.

وأعلنت لجان المقاومة الشعبية أن العملية “صفعة قوية للأمن الإسرائيلي وتأكيد على أن الثأر للأقصى لم ولن ينتهي

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