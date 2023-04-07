طليقة أنس الباز تنفي عودتهما لبعض

نجلاء مزيان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بخبر يفيد عودة الفنان أنس الباز لأم طفلته المؤثرة سارة فلورنسا.

و في سياق متصل، حرصت سارة فلورنسا طليقة الفنان المغربي على وضع حد للإشاعات المتداولة،خاصة بعد انتشار صورهما على نفس مائدة الافطار، وتعليق المؤثرة رباب الأزماني الذي باركت من خلاله للثنائي عودتهما لبعض.

ونشرت فلورنسا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، يتضمن مجموعة من الصور مرفوق بتعليق صوتي جاء فيه: “هذه انا حينما كنت عازبة..ماذا تنتظر مازلت عازبة”.

و بهذا تكون المؤثرة المغربية حسمت الجدل، و نفت جميع الأخبار التي تم الترويج لها من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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