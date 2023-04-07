تزامنا و ذكرى ميلاده..مشاهير يعايدون سعد لمجرد

نجلاء مزيان _ هبة بريس

حرص العديد من المشاهير المغاربة على تقديم التهاني للنجم المغربي سعد لمجرد، وذلك تزامنا و ذكرى ميلاده 28.

ورغم تواجده حاليا خلف أسوار السجن، إلا أن أصدقائه المقربين حرصوا على الاحتفال ب “لمعلم” على طريقتهم الخاصة.

و في هذا الصدد، نشر الإعلامي المغربي رشيد الإدريسي مقطع فيديو يتضمن مجموعة من صور المجرد مرفوق بتعليق جاء فيه: “عيد ميلاد سعيد أصاحبي”.

و بدوره، نشر الفنان زهير البهاوي عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام، ١صورة تجمعه ب”لمعلم” معلقا عليها:” سنة سعيدة أخاي، اللهم فك كربته و اجعله من الحامدين”.

و أيضا، نشر الممثل عمر لطفي صورة تجمعه بالنجم المغربي، أرفقها بالتعليق التالي:” عيد ميلاد سعيد و الله يفرجها عليك يا رب”.

وكذلك نشرت الفنانة حكمت صورة جمعتها بالمجرد، أرفقتها بتعليق جاء فيه: “عيد ميلادك في قلوبنا، و من يحبونك كثر و الحمد لله”.

وتابعت: “كل يوم يمر، يثبت المؤامرة و يفضح المتآمرين أكثر، إن ظلمك العباد ناصرك العدل، لن يخذلك سبحانه، يعلم مالا نعلم”.

وأضافت حكمت قائلة :“يا أحن ابن، وأصدق صديق وأطيب قلب، كل عام وأنت لله أقرب، دعائي لك أن يأخد قاضي السماوات والأرض حقك، و نجتمع قريبا و يفرحك الله و يعوضك خيرا في الذرية الصالحة، و مستقبل لا تحلم به، إنه على كل شيء قدير “.

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