جيهان حدجي…محامية تمثل المغرب في مسابقة “Miss Elite 2023”

2023-04-07 / 17:57
0
هبة بريس

تمثل المحامية جيهان حدجي المغرب، في مسابقة ملكات جمال “ميس إيلايت 2023″، المقامة في مصر.

وعرفت حدجي نفسها على الموقع الرسمي للمسابقة العالمية بكونها “امرأة لديها العديد من الاهتمامات والإنجازات وحتى الأحلام التي يجب تحقيقها، درست على شهادتين وركزت على القانون بعد ذلك، حصلت على درجة الماجستير وأخيرا، حققت حلمي بأن أصبح محامية”.

وعن شغفها بعالم الموضة والجمال قالت المحامية المغربية أنها مولعة بالأزياء واليوغا والرياضة إلى جانب كل من الطبيعة والحيوانات، مبرزة أن للنساء الكثير من الإمكانيات ويجب عليهن دائما الانتباه لذلك، وأنها تشعر بالفخر لتمثيل بلدها المغرب، وتأمل أن تعطي أفضل صورة للمرأة المغربية والعربية بشكل عام.

وتتميز مسابقة “ميس إيلايت” بمشاركة 34 متنافسة من 34 بلدا، كلبنان والأرجنتين والمكسيك وبلجيكا ومقدونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وإيطاليا وغيرها.
.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يوسف الجندي يتحدث عن النقطة المشتركة بين جريت وجاريت والبرتقالة المرة ومساعدة الرجل للمرأة في المنزل

يوسف الجندي يتحدث عن النقطة المشتركة بين جريت وجاريت…

2023-04-07 / 18:18
Photo of تزامنا و ذكرى ميلاده..مشاهير يعايدون سعد لمجرد

تزامنا و ذكرى ميلاده..مشاهير يعايدون سعد لمجرد

2023-04-07 / 18:11
Photo of رحيل الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع السرطان

رحيل الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع السرطان

2023-04-07 / 17:46
Photo of الفنان حميد ناجح…” صحة “متدهورة” و الوزارة تدخل على الخط

الفنان حميد ناجح…” صحة “متدهورة” و الوزارة تدخل على…

2023-04-06 / 22:05
Photo of سلمات أبو البنات ينجح في معالجة قضايا تهم الأسرة المغربية

سلمات أبو البنات ينجح في معالجة قضايا تهم الأسرة…

2023-04-05 / 22:28
Photo of منال الصديقي تتحدث عن محاربتها للسرطان “النساء جميلات حتى بدون شعر”/مساندة العائلة/ مسلسل المكتوب

منال الصديقي تتحدث عن محاربتها للسرطان “النساء جميلات حتى…

2023-04-05 / 21:53
Photo of دينا الشربيني تعلن وفاة والدها.. وعمرو دياب أول المعزين

دينا الشربيني تعلن وفاة والدها.. وعمرو دياب أول المعزين

2023-04-05 / 10:14
Photo of فرح الفاسي:” بغيت نبارك لكم العيد حيت إذا بقى هذا الغلاء غادي نبيع تلفوني”

فرح الفاسي:” بغيت نبارك لكم العيد حيت إذا بقى…

2023-04-04 / 14:16
Photo of دعاء اليحياوي تعلن عن اختفاء شقيقها و تناشد المغاربة لمساعدتها

دعاء اليحياوي تعلن عن اختفاء شقيقها و تناشد المغاربة…

2023-04-04 / 13:18
Photo of فقرات متنوعة في المهرجان الوطني للثقافات المتعددة بتيزنيت

فقرات متنوعة في المهرجان الوطني للثقافات المتعددة بتيزنيت

2023-04-04 / 11:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق