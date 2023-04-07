جيهان حدجي…محامية تمثل المغرب في مسابقة “Miss Elite 2023”

هبة بريس

تمثل المحامية جيهان حدجي المغرب، في مسابقة ملكات جمال “ميس إيلايت 2023″، المقامة في مصر.

وعرفت حدجي نفسها على الموقع الرسمي للمسابقة العالمية بكونها “امرأة لديها العديد من الاهتمامات والإنجازات وحتى الأحلام التي يجب تحقيقها، درست على شهادتين وركزت على القانون بعد ذلك، حصلت على درجة الماجستير وأخيرا، حققت حلمي بأن أصبح محامية”.

وعن شغفها بعالم الموضة والجمال قالت المحامية المغربية أنها مولعة بالأزياء واليوغا والرياضة إلى جانب كل من الطبيعة والحيوانات، مبرزة أن للنساء الكثير من الإمكانيات ويجب عليهن دائما الانتباه لذلك، وأنها تشعر بالفخر لتمثيل بلدها المغرب، وتأمل أن تعطي أفضل صورة للمرأة المغربية والعربية بشكل عام.

وتتميز مسابقة “ميس إيلايت” بمشاركة 34 متنافسة من 34 بلدا، كلبنان والأرجنتين والمكسيك وبلجيكا ومقدونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وإيطاليا وغيرها.

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