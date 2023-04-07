رحيل الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع السرطان

2023-04-07 / 17:46
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هبة بريس

توفيت الفنانة والإعلامية، شيرين الطحان، عن عمر يناهز 46 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية، الجمعة.

وذكر موقع “المصري اليوم” أن جثمان الطحان يشيع في جنازة من مسجد فاطمة الشربتلي بعد صلاة الجمعة، وسيتم دفن جثمانها في مقابر العائلة.

وقال إن الفنانة الراحلة “خاضت صراعا طويلا مع مرض السرطان، وعاشت بسببه رحلة مؤلمة داخل العناية المركزة”.

وأفاد موقع “اليوم السابع” أن “شيرين الطحان قضت 30 يوما في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة (…) بسبب مشاكل فى القلب والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم، ومع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير”.

وشيرين الطحان من مواليد 5 يونيو 1976، وتخرجت من كلية تجارة جامعة القاهرة، وبعد تخرجها عملت مقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات منذ عام 2000، ودخلت عالم التمثيل وشاركت في أعمال فنية مثل فيلمي “45 يوم” و”أعز صحاب”، ومسلسلات مثل “رقم مجهول” و”اسم مؤقت” و”رمضان كريم”، وفقا للمصري اليوم.

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