FILE PHOTO: Soccer Football - Super Lig - Fenerbahce v Galatasaray - Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, Turkey - February 6, 2021 Fenerbahce's Mesut Ozil Pool via REUTERS/Kenan Asyali/File Photo

“مسعود أوزيل” يتضامن مع القدس بعد الاعتداءات الإسرائيلية

2023-04-07 / 17:21
0
هبة بريس

تضامن نجم كرة القدم الألمانية المعتزل، ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، مع الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدى الأيام القليلة الماضية.

وطالب أوزيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متابعيه بكثيف الدعاء لفلسطين خلال شهر رمضان المبارك

ونشر أوزيل صورة له يرتدي فيها قميصاً كتب عليها باللغة التركية ozgur filistin (الحرية لفلسطين)، مع علمي فلسطين وتركيا، وأرفق معها تغريدة كتب فيها: “من المفترض أن يكون رمضان شهراً للعبادة والتواضع، لكن رمضان في فلسطين مختلف تماماً”

وأضاف نجم ريال مدريد الأسبق: “فلنصلّ من أجل سلامة إخواننا وأخواتنا في فلسطين”، ووضع رمز الدعاء وقلباً أحمر وعلم فلسطين.

وأشاد المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموقف النجم المعتزل، فكتب أحدهم: “أوزيل قدّم رجولة في موضوع فلسطين لم يقدمها أحد من الأشخاص المحسوبين على العرب والمسلمين”.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شخص واحد فقط يزور داني ألفيش خلف أسوار السجن

شخص واحد فقط يزور داني ألفيش خلف أسوار السجن

2023-04-07 / 17:09
Photo of لاعب كويتي ينسحب من بطولة عالمية بسبب مشاركة “إسرائيلي”

لاعب كويتي ينسحب من بطولة عالمية بسبب مشاركة “إسرائيلي”

2023-04-07 / 16:43
Photo of بمشاركة المغرب.. مصر تستضيف بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

بمشاركة المغرب.. مصر تستضيف بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس…

2023-04-07 / 15:01
Photo of السجن 4 أشهر موقوف التنفيذ للاعب جزائري بتهمة الاعتداء الجنسي

السجن 4 أشهر موقوف التنفيذ للاعب جزائري بتهمة الاعتداء…

2023-04-07 / 13:13
Photo of زيدان ومورينيو وأنشيلوتي في “ويفا مجلس كرة القدم”

زيدان ومورينيو وأنشيلوتي في “ويفا مجلس كرة القدم”

2023-04-07 / 12:35
Photo of تزامنا و موجة احتجاجات الأندية.. الجامعة تستدعي حكام البطولة ليوم إخباري

تزامنا و موجة احتجاجات الأندية.. الجامعة تستدعي حكام البطولة…

2023-04-07 / 11:13
Photo of مبابي غاضبا: “إنه نادي باريس و ليس كيليان سان جيرمان”

مبابي غاضبا: “إنه نادي باريس و ليس كيليان سان…

2023-04-07 / 10:16
Photo of وديا.. هزيمة اللبؤات أمام التشيك

وديا.. هزيمة اللبؤات أمام التشيك

2023-04-06 / 23:12
Photo of الكاف: ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 هو ترشيح للقارة الإفريقية

الكاف: ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 هو ترشيح…

2023-04-06 / 20:43
Photo of أمام الأمم المتحدة .. استعراض رؤية الملك محمد السادس للنهوض بالرياضة

أمام الأمم المتحدة .. استعراض رؤية الملك محمد السادس…

2023-04-06 / 19:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق