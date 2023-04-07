“مسعود أوزيل” يتضامن مع القدس بعد الاعتداءات الإسرائيلية

هبة بريس

تضامن نجم كرة القدم الألمانية المعتزل، ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، مع الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مدى الأيام القليلة الماضية.

وطالب أوزيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متابعيه بكثيف الدعاء لفلسطين خلال شهر رمضان المبارك

ونشر أوزيل صورة له يرتدي فيها قميصاً كتب عليها باللغة التركية ozgur filistin (الحرية لفلسطين)، مع علمي فلسطين وتركيا، وأرفق معها تغريدة كتب فيها: “من المفترض أن يكون رمضان شهراً للعبادة والتواضع، لكن رمضان في فلسطين مختلف تماماً”

وأضاف نجم ريال مدريد الأسبق: “فلنصلّ من أجل سلامة إخواننا وأخواتنا في فلسطين”، ووضع رمز الدعاء وقلباً أحمر وعلم فلسطين.

وأشاد المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموقف النجم المعتزل، فكتب أحدهم: “أوزيل قدّم رجولة في موضوع فلسطين لم يقدمها أحد من الأشخاص المحسوبين على العرب والمسلمين”.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11