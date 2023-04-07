رئيس كومادير…ارتفاع الأسعار يرجع إلى تدخل بعض الوسطاء

2023-04-07 / 16:54
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هبة بريس _ الرباط

عزا رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، اليوم الجمعة بالرباط، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية إلى عدة عوامل منها، مشكل التسويق الذي يستغله بعض الوسطاء، والتغيرات المناخية.

وقال بنعلي، في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بحضور عدد من الوزراء، إن “الفلاح يبيع منتوجات كالبصل والبطاطس بأقل من درهمين بالضيعات، ويكمن المشكل في التسويق الذي يجعل بعض الوسطاء يسيطرون على السوق، فضلا عن معاناة قطاع الفلاحة من نقص المياه بفعل التغيرات المناخية، وكذا مشكل التموين مع الأبناك”.

وبعدما أكد أن الفلاح المغربي “جد متضرر” من ارتفاع الأسعار، عزا رئيس (كومادير) هذا الارتفاع إلى النزاع الروسي الأوكراني الذي جعل الفلاح في وضعية غير ملائمة انخفضت فيها المردودية والأرباح، مضيفا أنه “بعد مرحلة جائحة كوفيد 19 مررنا بفترة جد صعبة والكونفدرالية لا ترغب في استمرار الوضع الحالي الذي يستغله بعض الوسطاء”.

من جهته، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية للحليب والحوامض، مولاي محمد الولتيتي، أهمية لقاء اليوم مع رئيس الحكومة، حيث شكل فرصة لطرح المشاكل الحقيقية واقتراح حلول لتجاوز هذه الصعوبات.

وأبرز الولتيتي أن الاجتماع عرف تبادل الآراء للخروج برؤية موحدة للتخفيف من آثار الوضعية الراهنة “الصعبة بالنسبة للجميع سواء الفلاح أو المستهلك”، مسجلا أن بعض الصعوبات يمكن حلها على المدى القصير من بينها العقد-البرنامج مع عدد من الفيدراليات المهنية، وأخرى تتطلب وقتا لحلها.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبحث سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.

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‫10 تعليقات

  1. إنها كارثة إنسانية لاتنسى في تاريخ المغرب لهذه الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي عرفها المغرب هذه السنة وبالاخص في شهر رمضان المبارك ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. الحل بين يدي الحكومة ، بيدها ان تنزل من اسعار المواد الغذائيه والخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها أو العكس صحيح..

  4. نطالب بإعادة النظر في ارتفاع الأسعار وكذالك الموازنة في اثمنتها..أما الوسطاء مجرد بهتان..

  5. الحديث اليوم سوى على الأسعار الملتهبة وما ادراك ما الأسعار والحل بسيط جدا وهو يجب على المواطنين مقاطعة كل المنتوجات المحلية حتى تضع حدا الحكومة لهذه الأسعار الملتهبة ومراعاة الحالة المعيشية للمواطنين المغاربة..

  7. التصدير نحو إفريقيا هو من جعل الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها ترتفع بهذا الشكل لأن المغرب منذ سنوات لم يعرف هذا الارتفاع الكبير ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  8. القدرة الشرائية للمواطن جد صعبة للغاية لأن الغلاء المعيشي اطغى عليها مما جعل المواطن المغربي البسيط يطالب الحكومة بأن تضع مخططات مناسبة للقضاء على الغلاء والغباء….

  9. يجب على اللجان التي تقوم بمراقبة لائحة الأسعار والجودة أن تقوم بدورها كما ينبغي..

  10. خير الكلام ما قل ودل هو ليس هناك ضبط في الأسعار الملتهبة والحكومة لحد الآن لم تسير بشكل جيد وبهذا تشجع جميع المضاربة والفاهم يفهم..

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