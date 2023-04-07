لاعب كويتي ينسحب من بطولة عالمية بسبب مشاركة “إسرائيلي”

هبة بريس _ رياضة

قرر البطل الكويتي أحمد عوض، الانسحاب من بطولة العالم للمبارزة، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب من الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن المبارز الكويتي قراره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه اتخذ هذه الخطوة رفضا للاعتراف بـ”الكيان الصهيوني”.

وكتب أحمد عوض: “الحمد لله على كل حال، تم انسحابي من بطولة العالم المقامة حاليا في بلغاريا، بعد تحديد مواجهتي مع لاعب من الكيان الصهيوني المحتل”.

وأضاف: “وذلك رفضا للاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل وتضامنا مع دولة فلسطين الشقيقة”.

وختم المبارز الكويتي تغريدته بالقول: “كويتيون نحن دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية”.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8