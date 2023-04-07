بعد أن أضرم النار في جسده.. وفاة طالب بENCG سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن طالبا جامعيا بالسنة الرابعة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، توفي نتيجة مضاعفات خطيرة ناجمة عن اقدامه على اضرام النار في جسده.

وكان الطالب الجامعي قد أقدم على فعلته هاته ليلة الاربعاء الماضي بمحاداة مؤسسته الجامعية لأسباب لازالت موضوع تحقيق من قبل الجهات المختصة، وهي الحادثة التي عجلت بنقله على وجه السرعة صوب مستشفى ابن رشد بالبيضاء حيث لفظ أنفاسه الاخيرة هناك ليلة الخميس الجمعة.

هذا وقد خلف الحادث حالة من الاستنفار بين صفوف مصالح الأمن وكذا ادارة المؤسسة، في انتظار الكشف عن ملابسات وظروف الواقعة.

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