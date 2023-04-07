أمن سلا يوقف “لص” المحلات التجارية

2023-04-07 / 16:07
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت بمدينة سلا، أمس الخميس 6 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 52 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في السرقة من داخل محلات تجارية باستعمال مفاتيح مزورة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه لكونه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب ثلاث عمليات للسرقة من داخل محلات تجارية، جرى تسجيل إحداها بداخل عيادة طبية بحي تابريكت، وسبق أن شكلت موضوع شريط فيدو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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