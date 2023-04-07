بالصور.. تدخل طائرات الكنادير لاخماد حريق غابة جبل افرطن ضواحي شفشاون
هبة بريس - مكتب طنجة
تدخلت طائرة الكنادير ،زوال اليوم الجمعة، لاخماد حريق مهول اندلع بغابة جبل افرطن بمنطقة باب برد التابعة ترابيا لنفوذ اقليم شفشاون .
وتواصل فرق الاطفاء جهودها مستعينة بطائرة الكنادير لاخماد الحريق الذي اندلع ليلة أمس بغابة أفرطن بمحاذاة الطريق الوطنية ضواحي باب برد إقليم شفشاون ، وذلك رغم الرياح القوية التي صعبت مأمورية السيطرة على الحريق .
ودمر الحريق المهول مئات الهكتارات من المجال الغابوي في وقت تسارع فيه فرق الاطفاء للسيطرة عليه والحيلولة دون اتساع رقعته .
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2 تعليقات
بدينا في الحراءق أعود بالله
اللهم اسحق من يضرمون عمدا النار في الغابات و الواحات والاسواق