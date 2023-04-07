بالصور.. تدخل طائرات الكنادير لاخماد حريق غابة جبل افرطن ضواحي شفشاون

2023-04-07 / 15:41
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هبة بريس - مكتب طنجة

تدخلت طائرة الكنادير ،زوال اليوم الجمعة، لاخماد حريق مهول اندلع بغابة جبل افرطن بمنطقة باب برد التابعة ترابيا لنفوذ اقليم شفشاون .

وتواصل فرق الاطفاء جهودها مستعينة بطائرة الكنادير لاخماد الحريق الذي اندلع ليلة أمس بغابة أفرطن بمحاذاة الطريق الوطنية ضواحي باب برد إقليم شفشاون ، وذلك رغم الرياح القوية التي صعبت مأمورية السيطرة على الحريق .

ودمر الحريق المهول مئات الهكتارات من المجال الغابوي في وقت تسارع فيه فرق الاطفاء للسيطرة عليه والحيلولة دون اتساع رقعته .

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