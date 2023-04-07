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أمن العيون يوقف مواطنا صينيا مبحوث عنه دوليا

2023-04-07 / 15:20
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن العيون، أول أمس الأربعاء 5 أبريل الجاري، من توقيف مواطن صيني يبلغ من العمر 38 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الصينية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه يشكل موضوع نشرة حمراء بطلب من المكتب الوطني المركزي ببيكين، وذلك للاشتباه في تورطه في استغلال عمله كإطار في مؤسسة عمومية صينية للاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المجرمين، طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

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