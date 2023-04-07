بمشاركة المغرب.. مصر تستضيف بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

هبة بريس

تستضيف القاهرة في الفترة ما بين 9 و 18 ماي المقبل بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في منافسات الرجال والسيدات، بمشاركة المغرب.

ففي فئة الرجال يمثل المغرب في البطولة كل من ناديي رجاء اكادير ووداد السمارة.

ووضعت قرعة البطولة (رجال) التي جرت الخميس بالقاهرة نادي وداد السمارة في المجموعة الاولى بجوار كل من رد ستار الإيفواري وفانز الكاميروني وجي إس كيه الكونغولي والزمالك المصري. بينما جاء رجاء أكادير في المجموعة الثانية إلى جوار أندية الاهلي المصري وسبورتنغ المصري وكيركوس الإثيوبي وفاب الكاميروني.

ولدى الإناث سيلعب نادي النواصر من المغرب في المجموعة الاولى إلى جانب فرق سبورتنغ من مصر ومكنين التونسي وفانز الكاميروني ودي جي إس بي الكونغولي وبترو أتلتيكو الانغولي.

وضمت المجموة الثانية إناث الأهلي وسبورتينغ من مصر ، وفاب الكاميروني وأوتوهو الكونغولي وأول أغسطس الأنغولي وهابيتا الإيفواري.

وستلعب الفرق في كل مجموعة الدور التمهيدي بنظام دوري من دور واحد، حيث يتأهل الأربعة الأوائل من المجموعتين إلى دور الثمانية، وتقام مبارياته بنظام خروج المغلوب، وسيلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث الأولى مع ثاني الثانية، ورابع الأولى مع أول المجموعة الثانية، ثم يتأهل الفائزون إلى نصف النهائي ثم النهائي.

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