اندلاع حريق مهول بغاية جبل افرطن ضواحي شفشاون

هبة بريس - مكتب طنجة

شب حريق زوال اليوم الجمعة، بغابة جبل افرطن بمنطقة باب برد التابعة ترابيا لنفوذ اقليم شفشاون .

وبحسب مصادر محلية فقد نشب الحريق في مساحة واسعة من الغطاء الغابوي بجبل افرطن ، حيث شوهد تصاعد الأدخنة بالتزامن مع هبوب رياح قوية بالمنكقة زادت من توسيع نطاق الحريق .

واستنفر الحريق بعد ساكنة المنطقة التي سارعت الى اخماده والحيلولة دون اتساع رقعته في انتظار تدخل السلطات المحلية.

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