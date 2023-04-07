اندلاع حريق مهول بغاية جبل افرطن ضواحي شفشاون
هبة بريس - مكتب طنجة
شب حريق زوال اليوم الجمعة، بغابة جبل افرطن بمنطقة باب برد التابعة ترابيا لنفوذ اقليم شفشاون .
وبحسب مصادر محلية فقد نشب الحريق في مساحة واسعة من الغطاء الغابوي بجبل افرطن ، حيث شوهد تصاعد الأدخنة بالتزامن مع هبوب رياح قوية بالمنكقة زادت من توسيع نطاق الحريق .
واستنفر الحريق بعد ساكنة المنطقة التي سارعت الى اخماده والحيلولة دون اتساع رقعته في انتظار تدخل السلطات المحلية.
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الحرائق في الأسعار. وبداية الحرائق في الغابات الله يحفظ.