السجن 4 أشهر موقوف التنفيذ للاعب جزائري بتهمة الاعتداء الجنسي

2023-04-07 / 13:13
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هبة بريس - وكالات

أصدرت محكمة أنجيه، الخميس، حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق الجزائري الدولي إلياس شتي بتهمة الاعتداء الجنسي.

ويأتي القرار بعد شكوى من شابة زعمت أن شتي لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي في الرابع من ديسمبر الماضي خلال فترة التوقف في مونديال قطر.

ولدى احتجاز الظهير الأيسر شتي (28 عاما) لدى الشرطة في أنجيه، اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وكان هذا الاعتداء الجنسي قد تسبب بشكل غير مباشر في رحيل مدرب أنجيه آنذاك المغربي الأصل عبد العزيز بوحزامة على خلفية تردي نتائج الفريق وتصريحات غير لائقة صدرت عنه.

وفي مداخلة قبل إحدى المباريات وتحديدا في الخامس من مارس دافع مدرب أنجيه عن لاعبه قائلاً “هذا ليس سيئًا، لقد لمسنا جميعًا الفتيات بالفعل”. كانت كلمات المدرب مثيرة للجدل في البداية، ثم اعترف بها بوحزامة قبل أن يستقيل من منصبه.

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