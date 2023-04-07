ترامب: “نحن أمة فاشلة.. وقد ينتهي بنا الحال إلى حرب عالمية ثالثة”
شن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الجمعة، هجوماً على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد يومين من بدء محاكمة ترمب، الثلاثاء. وكتب الرئيس السابق على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال”: “نحن أمة في حالة انحدار.. أمة فاشلة”.
وفي تدوينته الملتهبة، قال ترمب: “تخسر الولايات المتحدة الطيبة التي عرفناها الكثير، وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه في نهاية العام ونصف العام المتبقي في أكثر إدارة تفتقر للكفاءة في التاريخ، قد لن يتبقى لنا بلد”.
وأضاف: “هناك غزو على حدودنا، نحن على وشك خسارة دولارنا كمعيار عملة عالمي، ويمكن أن تنتهي بنا الحال في الحرب العالمية الثالثة بسبب ناس وقرارات غبية”.
وتابع: “الأشياء الوحيدة التي يقومون بها بشكل جيد هي الغش في الانتخابات وحملات التشويه وتسخير نظام العدالة”.
واختتم ترمب بجملته النارية: “نحن أمة في حالة انحدار .. أمة فاشلة !!!”.