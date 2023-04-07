ترامب: “نحن أمة فاشلة.. وقد ينتهي بنا الحال إلى حرب عالمية ثالثة”

هبة بريس - وكالات

شن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الجمعة، هجوماً على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد يومين من بدء محاكمة ترمب، الثلاثاء. وكتب الرئيس السابق على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال”: “نحن أمة في حالة انحدار.. أمة فاشلة”.

وفي تدوينته الملتهبة، قال ترمب: “تخسر الولايات المتحدة الطيبة التي عرفناها الكثير، وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه في نهاية العام ونصف العام المتبقي في أكثر إدارة تفتقر للكفاءة في التاريخ، قد لن يتبقى لنا بلد”.

وأضاف: “هناك غزو على حدودنا، نحن على وشك خسارة دولارنا كمعيار عملة عالمي، ويمكن أن تنتهي بنا الحال في الحرب العالمية الثالثة بسبب ناس وقرارات غبية”.

وتابع: “الأشياء الوحيدة التي يقومون بها بشكل جيد هي الغش في الانتخابات وحملات التشويه وتسخير نظام العدالة”.

واختتم ترمب بجملته النارية: “نحن أمة في حالة انحدار .. أمة فاشلة !!!”.

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