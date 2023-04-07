في الجمعة الثالثة من رمضان.. القوات الاسرائيلية تغلق الطرق المؤدية للمسجد الأقصى
هبة بريس - وكالات
عزز الجيش الإسرائيلي قواته، اليوم الجمعة، وأعاد تموضع الجنود في المدن الإسرائيلية الكبرى والقدس، وسط أنباء عن إغلاق الطرق المؤدية للأقصى والبلدة القديمة في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية 2300 عنصر في القدس، إضافة لتعزيزات أخرى قبيل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن الشرطة الإسرائيلية كثفت من وجودها حول المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الأمن كان قد منع عددا من المصلين من دخول المسجد الأقصى فجر اليوم، واعتدى على عدد من الفلسطينيين.
وفجر أمس الخميس، انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في البلدة القديمة بالقدس، ومنعت من هم أقل من 40 عاما من دخول المسجد الأقصى لصلاة الفجر.
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المسجد الأقصى مجددا، ليل الأربعاء، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه.
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11 تعليقات
انشاء الله ستحرر فلسطين واسترجاع القدس وسيخرج منها الإستعمار الصهيوني ونصلي فيها جميعا..
كلام فارغ، لم تبلغوا الخبر، لقد صلوا في الاقصى للجمعة الثالثة في رمضان
إلي متى هذآ الابتزاز من طرف الإستعمار الصهيوني لأبناء الشعب الفلسطيني يجب علينا ان لا نترك الإستعمار الصهيوني يمنع المصلين من صلاة الجمعة بمسجد القدس يجب على الأمة الإسلامية أن تحاربهم بشتى الطرق لمنع ذلك.
كيف يعقل أن الإستعمار الصهيوني يطرد المصلين الفلسطينين من المسجد الاقصى لتأدية صلاة الجمعة به أين انتم يا مسلمين تحركوا لمنع هذه المهزلة والابتزازات حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
ممن منع مساجد يذكر فيها اسمه وسعى إلى خرابها..فالله سبحانه وتعالى هو قادر عليهم ونعم بالله العلي العظيم.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الإستعمار الصهيوني عنصوريين وقتلة واكبر المجرمين على الارض ولكن الله فوق كل شيء وهو قادر ان يحطمهم ويخرجهم من المسجد الاقصى ..
لاتستغربون!! هكذا حال الشعب الفلسطيني كل ما نتمناه لهم هو النصر على القوم الظالمين..
لو كانت الأمة الإسلامية متحدة لغلبناهم وانتصرن عليهم ولكن للاسف الشديد الكل يلغي بلغاه ولا أحدا يحرك ساكنا وهذا ما جعل الإستعمار الصهيوني يطغى على الشعب الفلسطيني ويحرمهم من تأدية صلاة الجمعة بمسجد الأقصى المبارك ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ليس لديها حق اسرائيل بأن تمنع المصلين الفلسطينين بتادية صلاة الجمعة بمسجد الأقصى المبارك حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير..) وهذا دليل كافي ان مسجد الأقصى هو من حق المسلمين والمسلمات لتأدية فريضة الصلاة هناك ..
للمسجد الاقصى قدسية كبيرة عند المسلمين والمسلمات ارتبطت بعقيدتهم منذ الدعوة فهو يعتبر قبلة الأنبياء والمرسلين ومن بينهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في معجزة الإسراء والمعراج فهذا دليل قاطع للاسرائيلين ..