في الجمعة الثالثة من رمضان.. القوات الاسرائيلية تغلق الطرق المؤدية للمسجد الأقصى

2023-04-07 / 11:53
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هبة بريس - وكالات

عزز الجيش الإسرائيلي قواته، اليوم الجمعة، وأعاد تموضع الجنود في المدن الإسرائيلية الكبرى والقدس، وسط أنباء عن إغلاق الطرق المؤدية للأقصى والبلدة القديمة في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية 2300 عنصر في القدس، إضافة لتعزيزات أخرى قبيل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن الشرطة الإسرائيلية كثفت من وجودها حول المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الأمن كان قد منع عددا من المصلين من دخول المسجد الأقصى فجر اليوم، واعتدى على عدد من الفلسطينيين.

وفجر أمس الخميس، انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في البلدة القديمة بالقدس، ومنعت من هم أقل من 40 عاما من دخول المسجد الأقصى لصلاة الفجر.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المسجد الأقصى مجددا، ليل الأربعاء، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه.

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