الاستقلال: “نقدر ما يتحمله المواطنون من معاناة نتيجة غلاء المعيشة”
عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، عن تقديرها لما يتحمله المواطنات والمواطنون في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء، ودعم النقل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وتكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وتأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية.
وأكدت اللجنة في بلاغ صدر عقب اجتماعها، على الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار والتي لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى لا قدر الله.
كما دعت الحكومة إلى رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع.
وشدد الحزب، على ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية. وفق المصدر ذاته
12 تعليقات
المواطن المغربي تكبد خسائر كبيرة من أمواله في هاته الزيادات الصاروخية..
الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هاته الزيادات التي ارهقت جيوب المواطنين..
هاته الزيادات المتكررة غير مبررة ولا أساس لها من الصحة..
بالفعل يجب حالا محاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع. ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، و مواصلة تحسين الدخل عن كريق اصلاح ضريبي حقيقي يخفف الضغط على المداخيل الاجرية في إطار الحوار الاجتماعي، نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية.
هذا كله جميل لكن ينبغي تنفيده
الحكومة تخلت عن وعودها الزائفة اتجاه المواطنين..
المواطن هو الضحية ..
ضرب القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء والفقراء .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الحكومة عجزت عن وقف نشاط الوسطاء والسماسرة الذين تحكموا في الاسواق..
على المواطنين مقاطعة الخضر والفواكه واللحوم حتى تنخفض ..
حسبي الله ونعم الوكيل..
كفاكم من المغالطات
وماذا بعد، هل هذا التقدير سيخفض من لهيب موجة الغلاء او سوف يرد كرامة المواطن الذي لا حول له ولا قوة !!!!