تزامنا و موجة احتجاجات الأندية.. الجامعة تستدعي حكام البطولة ليوم إخباري

هبة بريس ـ رياضة

تزامنا و موجة الاحتجاجات على التحكيم التي تحولت ل”موضة” بين الفرق و الجماهير المغربية عقب كل مباراة، بادرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاستدعاء حكام النخبة ليوم إخباري بالرباط.

و راسلت جامعة الكرة حكام النخبة لاستدعائهم يومي الأربعاء و الخميس المقبلين عبر مراسلة تم توجيهها للعصب الجهوية، دون أن تفصح المراسلة عن فحوى هذا اللقاء الذي سيحتضنه مركب محمد السادس بالمعمورة.

و رغم أن الجامعة رفعت يدها على قطاع التحكيم وفق آخر اجتماع للمكتب المديري من خلال تفويض صلاحية إدارة القطاع للعصب الجامعية، غير أن هذا اليوم الإخباري من شأنه تخفيف بعض الضغوطات على الحكام و توفير فضاء صحي لتأدية مهامهم في ظروف أفضل في ظل اللغط و الاحتجاجات التي ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1