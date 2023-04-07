مبابي غاضبا: “إنه نادي باريس و ليس كيليان سان جيرمان”

هبة بريس - وكالات

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بحذف الفيديو الترويجي لبيع تذاكره الموسمية، الذي ظهر فيه كيليان مبابي مهاجم الفريق.

وانتقد المهاجم كيليان مبابي ناديه باريس سان جيرمان بعد أن استخدمه في مقطع فيديو للترويج لمبيعات التذاكر الموسمية، دون إبلاغه بكيفية استغلال مقابلة أجريت معه.

وقال مبابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد شاركت للتو في حملة للتذاكر الموسمية للنادي لموسم 2023-2024، ولم يتم إبلاغي في أي لحظة بمحتوى المقابلة… بدا الأمر وكأنه مقابلة عادية في يوم تسويقي للنادي”.

وأضاف: “لا أتفق مع الفيديو الذي نُشر، وهذا هو السبب في أنني أقاتل من أجل حقوق الصورة الفردية، وباريس سان جيرمان نادٍ عظيم وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان-جيرمان”.

وبعد انتقادات مبابي، قام نادي باريس سان جيرمان بإزالة الفيديو من موقع (YouTube) وكافة منصات النادي على الشبكات ومواقع التواصل.

ونشر راديو “مونت كارلو” تقريرًا قال فيه إن إدارة باريس سان جيرمان حذفت الفيديو الترويجي بعد اتصالات مع مبابي.

كما تعهدت الإدارة خلال اتصالها مع مبابي بمعاقبة الموظف المسؤول عن الأمر، حيث تم نشر الفيديو بدون موافقة المسؤولين في الإدارة.

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