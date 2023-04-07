روسي يسقط من الطابق الـ19 ويبقى على قيد الحياة

هبة بريس - وكالات

نجا رجل روسي من الموت بأعجوبة، بعدما سقط من الطابق الـ19 لإحدى البنايات شاهقة الارتفاع في مدينة فورونيغ.

وأفادت وسائل إعلام روسية، أن الحظ كان حليف الرجل (39 عاما)، حيث سقط من شرفة شقته بالطابق 19، وهوى مرتطما بسقف سيارة رباعية الدفع، وبقي حيًا كأن شيئا لم يكن ولم يصبه أي أذى.

وبحسب ما تناقلته الصحف المحلية، أسرع مارة في المكان إلى الرجل بعد سقوطه، لينتشلوه معتقدين أنه فارق الحياة، إلا أنهم استغربوا بقاءه حيا، فساعدوه على النهوض.

أظهر مقطع فيديو التقطه أحد شهود العيان، وقوف الرجل على ظهر السيارة التي ارتطم بسقفها، ثم نزل إلى الرصيف من دون أي صعوبة، إلى أن أقبلت سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى.

وقال شاهد عيان، إن الرجل الذي نجا من الموت بأعجوبة، شوهد يصرخ من شرفة شقته بعبارات لم يفهموها قبل سقوطه منها، لذلك قامت الشرطة بتحقيق سريع لمعرفة إذا كان سقوطه حادثاً أم محاولة انتحار، أو محاولة قتل تعرض لها.

واتضح مما اكتشفته الشرطة، أن الرجل كان مخموراً على الشرفة، وأن جيراناً من مبنى مقابل رأوه يحاول الحفاظ على توازنه، فاتصلوا بخدمات الطوارئ، وعندما وصلت دورية منها إلى المكان، لم يجده أفرادها على الشرفة كما كانوا يعتقدون، بل مستلقيًا على سطح سيارة Nissan Х-Trail يملكها أحد الجيران.

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