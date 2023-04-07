تنظيم الهجرة السرية تجر 4 أشخاص للاعتقال بطانطان

2023-04-07 / 09:44
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من العيون وطانطان على ضوء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى إيقاف المشتبه بهم في عمليات أمنية متزامنة بمدينة طانطان، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، كما مكنت إجراءات البحث من ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة وحجز سيارتين يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار الدولي في المخدرات.

وقد تم إخضاع المنظمين والمرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

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‫6 تعليقات

  5. حتا هاد الناس صاخيين بفلوسهم او برواحهم او واليديهم الله يستر الجميع ويهدينا اللطريق الموستقيم

  6. حسبنا الله ونعم الوكيل بركا اعلينا غير اخلايع الاسعار عاد زيدونا بالهيجرا او زيزد اوزيد تقو الله افهاد الشعب

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