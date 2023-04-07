تنظيم الهجرة السرية تجر 4 أشخاص للاعتقال بطانطان

2023-04-07 / 09:44
0
هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من العيون وطانطان على ضوء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى إيقاف المشتبه بهم في عمليات أمنية متزامنة بمدينة طانطان، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، كما مكنت إجراءات البحث من ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة وحجز سيارتين يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار الدولي في المخدرات.

وقد تم إخضاع المنظمين والمرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاستقلال: “نقدر ما يتحمله المواطنون من معاناة نتيجة غلاء المعيشة”

الاستقلال: “نقدر ما يتحمله المواطنون من معاناة نتيجة غلاء…

2023-04-07 / 10:25
Photo of الجديدة: سنتان حبسا في حق أربعيني هتك عرض طفلة

الجديدة: سنتان حبسا في حق أربعيني هتك عرض طفلة

2023-04-07 / 09:22
Photo of طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات متفرقة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات متفرقة بهذه المناطق

2023-04-07 / 09:08
Photo of ” تارودانت” في ظلام دامس بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء ومصلون يغادرون المساجد

” تارودانت” في ظلام دامس بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء…

2023-04-06 / 22:30
Photo of بسبب شريط صوتي ..: إدانة عون سلطة بعقوبة حبسية بتارودانت

بسبب شريط صوتي ..: إدانة عون سلطة بعقوبة حبسية…

2023-04-06 / 21:23
Photo of “كسال” يغتصب قاصر نهار رمضان ضواحي خريبكة

“كسال” يغتصب قاصر نهار رمضان ضواحي خريبكة

2023-04-06 / 20:58
Photo of بعد لقاء الوزير….الصيادلة يتشبتون بإضراب الخميس المقبل

بعد لقاء الوزير….الصيادلة يتشبتون بإضراب الخميس المقبل

2023-04-06 / 18:53
Photo of الرياح القوية تغير مسار طائرة كانت ستبهبط بمطار طنجة الدولي

الرياح القوية تغير مسار طائرة كانت ستبهبط بمطار طنجة…

2023-04-06 / 17:30
Photo of الملك معزيا في الناصري.. “المغرب فقد واحدا من رجالاته الأكفاء”

الملك معزيا في الناصري.. “المغرب فقد واحدا من رجالاته…

2023-04-06 / 17:25

الملك يترأس اليوم الخميس الدرس الثالث من سلسلة الدروس…

2023-04-06 / 17:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق