الجديدة: سنتان حبسا في حق أربعيني هتك عرض طفلة
بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للقانون الجنائي، والتي تكمن في هتك عرض قاصر بدون عنف، قضت الغرفة الجنحية الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بسنتين حبسا نافذا، في حق رجل أربعيني، بعد متابعته في حالة اعتقال.
هذا، وقد حاول المتهم إنكار التهمة الموجهة إليه من قبل والدة الطفلة القاصر، التي لم تتعد ربيعها السادس، والتي تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي أصدر تعليماته للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بفتح بحث قضائي في الموضوع.
و صرح المشتكى به في محاضر الضابطة القضائية، والذي تمسك بالإنكار في جميع مراحل البحث والتحقيق، أن ثمة خلافا بينه وبين المشتكية، وأنه يتعامل بطيبوبة مع صغار الحي، حيث يشتغل، ويعتبرهم كأبنائه، ويسلمهم دراهم وحلويات.
وقد أحال الوكيل العام الظنين على قاضي التحقيق الجنائي، قبل أن يقرر إحالته للاختصاص، على النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، والتي أحالته، بعد أن أخضعه للتحقيق الجنحي للتحقيق التفصيلي، على الغرفة الجنحية الابتدائية، لمحاكمته، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف. حيث قضت في حقه هيئة القضاء الجالس بسنتين حبسا نافذا، معتمدة في ذلك على محاضر الضابطة القضائية، وعلى شهادة الضحية، التي جاءت في ما يخص أوصاف ومحتويات الغرفة، مسرح الجريمة، مطابقة للواقع.
6 تعليقات
مثال هاته الاحكام تشجع على القيام بأفعال وحشية ضد الأطفال..
يجب مراجعة الاحكام الجنائية التي أصبحت لا تخدم الضحايا ولا تنصفهم..
حسب محاضر الشرطة وأوصاف الغرفة التي فعل فيها فعلته مطابقة للواقع القاصر 6 سنوات الفاعل المجرم 40 سنة. المحكمة أدانته ب سنتين سجناء؟؟؟!!! حلل وناقش ياالله اعراض الصغار والقاصرين لا تساوي شيء
سنتين وقاصر لا حول ولاقوة الا بالله ..
حسبي الله ونعم الوكيل اتمنى من السيد القاضي ان يراجع حسابته هذا الحكم ليس في محله والحمد لله لدينا الثقة الكاملة في القضاء من أجل انصاف هذه الأسرة التي تعاني في صمت..
يجب إعادة النظر في هاته الاحكام القضائية..