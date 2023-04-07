الجديدة: سنتان حبسا في حق أربعيني هتك عرض طفلة

أحمد مصباح - الجديدة

بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للقانون الجنائي، والتي تكمن في هتك عرض قاصر بدون عنف، قضت الغرفة الجنحية الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بسنتين حبسا نافذا، في حق رجل أربعيني، بعد متابعته في حالة اعتقال.

هذا، وقد حاول المتهم إنكار التهمة الموجهة إليه من قبل والدة الطفلة القاصر، التي لم تتعد ربيعها السادس، والتي تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي أصدر تعليماته للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بفتح بحث قضائي في الموضوع.

و صرح المشتكى به في محاضر الضابطة القضائية، والذي تمسك بالإنكار في جميع مراحل البحث والتحقيق، أن ثمة خلافا بينه وبين المشتكية، وأنه يتعامل بطيبوبة مع صغار الحي، حيث يشتغل، ويعتبرهم كأبنائه، ويسلمهم دراهم وحلويات.

وقد أحال الوكيل العام الظنين على قاضي التحقيق الجنائي، قبل أن يقرر إحالته للاختصاص، على النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، والتي أحالته، بعد أن أخضعه للتحقيق الجنحي للتحقيق التفصيلي، على الغرفة الجنحية الابتدائية، لمحاكمته، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف. حيث قضت في حقه هيئة القضاء الجالس بسنتين حبسا نافذا، معتمدة في ذلك على محاضر الضابطة القضائية، وعلى شهادة الضحية، التي جاءت في ما يخص أوصاف ومحتويات الغرفة، مسرح الجريمة، مطابقة للواقع.

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