حقوقيون مغاربة يناشدون بإحضار خليجي فار من العدالة متهم باغتصاب قاصر
الصورة من الارشيف

الجديدة: سنتان حبسا في حق أربعيني هتك عرض طفلة

2023-04-07 / 09:22
6
أحمد مصباح - الجديدة

بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا للقانون الجنائي، والتي تكمن في هتك عرض قاصر بدون عنف، قضت الغرفة الجنحية الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بسنتين حبسا نافذا، في حق رجل أربعيني، بعد متابعته في حالة اعتقال.

هذا، وقد حاول المتهم إنكار التهمة الموجهة إليه من قبل والدة الطفلة القاصر، التي لم تتعد ربيعها السادس، والتي تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي أصدر تعليماته للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بفتح بحث قضائي في الموضوع.

و صرح المشتكى به في محاضر الضابطة القضائية، والذي تمسك بالإنكار في جميع مراحل البحث والتحقيق، أن ثمة خلافا بينه وبين المشتكية، وأنه يتعامل بطيبوبة مع صغار الحي، حيث يشتغل، ويعتبرهم كأبنائه، ويسلمهم دراهم وحلويات.

وقد أحال الوكيل العام الظنين على قاضي التحقيق الجنائي، قبل أن يقرر إحالته للاختصاص، على النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، والتي أحالته، بعد أن أخضعه للتحقيق الجنحي للتحقيق التفصيلي، على الغرفة الجنحية الابتدائية، لمحاكمته، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف. حيث قضت في حقه هيئة القضاء الجالس بسنتين حبسا نافذا، معتمدة في ذلك على محاضر الضابطة القضائية، وعلى شهادة الضحية، التي جاءت في ما يخص أوصاف ومحتويات الغرفة، مسرح الجريمة، مطابقة للواقع.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاستقلال: “نقدر ما يتحمله المواطنون من معاناة نتيجة غلاء المعيشة”

الاستقلال: “نقدر ما يتحمله المواطنون من معاناة نتيجة غلاء…

2023-04-07 / 10:25
Photo of تنظيم الهجرة السرية تجر 4 أشخاص للاعتقال بطانطان

تنظيم الهجرة السرية تجر 4 أشخاص للاعتقال بطانطان

2023-04-07 / 09:44
Photo of طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات متفرقة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات متفرقة بهذه المناطق

2023-04-07 / 09:08
Photo of ” تارودانت” في ظلام دامس بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء ومصلون يغادرون المساجد

” تارودانت” في ظلام دامس بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء…

2023-04-06 / 22:30
Photo of بسبب شريط صوتي ..: إدانة عون سلطة بعقوبة حبسية بتارودانت

بسبب شريط صوتي ..: إدانة عون سلطة بعقوبة حبسية…

2023-04-06 / 21:23
Photo of “كسال” يغتصب قاصر نهار رمضان ضواحي خريبكة

“كسال” يغتصب قاصر نهار رمضان ضواحي خريبكة

2023-04-06 / 20:58
Photo of بعد لقاء الوزير….الصيادلة يتشبتون بإضراب الخميس المقبل

بعد لقاء الوزير….الصيادلة يتشبتون بإضراب الخميس المقبل

2023-04-06 / 18:53
Photo of الرياح القوية تغير مسار طائرة كانت ستبهبط بمطار طنجة الدولي

الرياح القوية تغير مسار طائرة كانت ستبهبط بمطار طنجة…

2023-04-06 / 17:30
Photo of الملك معزيا في الناصري.. “المغرب فقد واحدا من رجالاته الأكفاء”

الملك معزيا في الناصري.. “المغرب فقد واحدا من رجالاته…

2023-04-06 / 17:25

الملك يترأس اليوم الخميس الدرس الثالث من سلسلة الدروس…

2023-04-06 / 17:09

‫6 تعليقات

  3. حسب محاضر الشرطة وأوصاف الغرفة التي فعل فيها فعلته مطابقة للواقع القاصر 6 سنوات الفاعل المجرم 40 سنة. المحكمة أدانته ب سنتين سجناء؟؟؟!!! حلل وناقش ياالله اعراض الصغار والقاصرين لا تساوي شيء

    1

  5. حسبي الله ونعم الوكيل اتمنى من السيد القاضي ان يراجع حسابته هذا الحكم ليس في محله والحمد لله لدينا الثقة الكاملة في القضاء من أجل انصاف هذه الأسرة التي تعاني في صمت..

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق