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طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات متفرقة بهذه المناطق

2023-04-07 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس غائم جزئيا مع نزول أمطار متفرقة مصحوبة برعد محلي فوق مرتفعات الأطلس الكبير.

وسيلاحظ تكون كتل ضبابية وسحب منخفضة بشمال المنطقة الشرقية، بالسواحل الشمالية والوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية.

كما ستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا فوق السهول الشمالية مع بروز ظاهرة الشركي، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 13 و 16 درجة بمنطقة طنجة، الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 07 و 14 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعا على العموم.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وشمال بوجدور ، وهائجا بالجنوب .

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