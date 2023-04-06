” تارودانت” في ظلام دامس بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء ومصلون يغادرون المساجد

2023-04-06 / 22:30
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة ” هبة بريس ” من مصادرها، عن إنقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بجل أحياء مدينة تارودانت ، ليلة اليوم الخميس، مما تسبب في شلل تام بالمدينة .

و أوضحت مصادر الجريدة، أنه يجهل لحد الآن أسباب هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء، بينما قالت مصادر أخرى أن هشاشة البنيات الكهربائية، قد تكون سببا مباشرا في الانقطاع.

الانقطاع تسبب في شلل تام في جل الأنشطة بالمدينة، كما أن جموع المصلين قد غادروا المساجد بسبب عدم وجود تيار كهربائي، خصوصا أن الانقطاع صادف صلاة التراويح.

وحل ضوء القمر كبديل المصابيح الإنارة العمومية في الطرقات والساحة، بينما لجأ المواطنين الى الطرق التقليدية من الشموع كوسائل لإنارة البيوت.

ولا زال التيار الكهربائي مقطوع الى حدود اللحظة على آمل إصلاح العطب.

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