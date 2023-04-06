الفنان حميد ناجح…” صحة “متدهورة” و الوزارة تدخل على الخط

2023-04-06 / 22:05
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شهدت الحالة الصحية للفنان المغربي حميد ناجح، خلال الساعات الماضية، حالة من التدهور الشديد، حيث تم إدخاله للعناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

و في هذا الصدد، أعربت زوجة الفنان المغربي عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبة بريس، عن قلقها على حالة”ناجح” الصحية، مشيرة أنه من المرتقب أن يقوم بعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.

و عن نوع الإصابة، كشفت المتحدثة ذاتها أن زوجها أصيب في وقت سابق بجلطة في الدماغ، الأمر الذي جعله يعاني طويلا من تبعاتها، مضيفة أنه أصيب حاليا بكسر على مستوى الفخد.

وفي سياق متصل، كشف مصدر لجريدة هبة بريس أن وزارة الثقافة والشباب والتواصل دخلت على الخط، حيث قدمت مساعدة مادية لأسرة المعني بالأمر.

و أضاف المصدر ذاته، أن الوزارة الوصية قررت مواكبة و تتبع الحالة الصحية للفنان حميد نجاح، بالإضافة إلى عزمها تقديم مساعدات أخرى اذا دعت الضرورة إلى ذلك.

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