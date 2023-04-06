بسبب شريط صوتي ..: إدانة عون سلطة بعقوبة حبسية بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أدانت محكمة الإستئناف بأكادير، عون سلطة بطل الشريط الصوتي المتداول الذي تضمن إتهامات خطيرة لرئيس الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة أولاد تايمة، بخمسة أشهر نافذة وغرامة مالية.

الحكم شمل كذلك ، عقوبة حبسية لفتاة كانت تحاوره في نفس الشريط الصوتي الذي نشر على تطبيق الواتساب، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.

وكانت المصالح الأمن الولائي لأكادير، قد فتحت تحقيق داخلي فور نشر مقطع الفيديو، والإستمتاع الى المسؤول الامني، والبحث عن الجهات التي سربت الشريط في مواقع التواصل الاجتماعي، انتهى بالتعرف على هوية الشخص الذي يقف من وراءه وهو عون سلطة بمدينة أولاد التايمة رفقة فتاة، تضمن الشريط اتهامات للمسؤول.

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