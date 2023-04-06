“كسال” يغتصب قاصر نهار رمضان ضواحي خريبكة

هبة بريس _ خريبكة

علم من مصادرة جيدة الإطلاع ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، امر بوضع رجل ستيني رهن تدابير الحراسة النظرية بمخفر الدرك الملكي ببولنوار، بتهمة اغتصاب طفل قاصر (13 عاما).

و قالت مصادرنا أن ( الكسال ) انفرد بالضحية ليهتك عرضه نهار رمضان مخلفا التهاب بمخرج القاصر الذي اشتكي سلوك الكسال لأمه التي سارعت صوب الدرك الملكي بالمركز الترابي بولنوار بئر مزوي، وسردت تفاصيل واقعة الاغتصاب…

و تلقت مصالح الدرك الأمر من لدن النيابة العامة المختصة، إذ تم ايقاف المعني، وإخضاعه للتحقيق ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية،

وقالت ذات المصادر ان الوكيل العام قد امر اليوم الخميس ايداع المشتبه فيه السجن المحلي بخريبكة .

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