“كسال” يغتصب قاصر نهار رمضان ضواحي خريبكة
هبة بريس _ خريبكة
علم من مصادرة جيدة الإطلاع ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، امر بوضع رجل ستيني رهن تدابير الحراسة النظرية بمخفر الدرك الملكي ببولنوار، بتهمة اغتصاب طفل قاصر (13 عاما).
و قالت مصادرنا أن ( الكسال ) انفرد بالضحية ليهتك عرضه نهار رمضان مخلفا التهاب بمخرج القاصر الذي اشتكي سلوك الكسال لأمه التي سارعت صوب الدرك الملكي بالمركز الترابي بولنوار بئر مزوي، وسردت تفاصيل واقعة الاغتصاب…
و تلقت مصالح الدرك الأمر من لدن النيابة العامة المختصة، إذ تم ايقاف المعني، وإخضاعه للتحقيق ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية،
وقالت ذات المصادر ان الوكيل العام قد امر اليوم الخميس ايداع المشتبه فيه السجن المحلي بخريبكة .
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14 تعليقات
كنا بلد نجوم كرة القدم ؛ فأصبحنا بلد نجوم إغتصاب الأطفال .
أعداؤنا سوف يضربون بنا المثل في الإغتصاب . أنشرو من فضلكم
مع تمتيعه بضروف التخفيف لحالته الاجتماعية 6 اشهر مع 3 مرقوفة التنفيد
يجب تنزيل عليه اقصى العقوبات ..
لعنة الله عليه المراهقة المتأخرة ..
على الاباء مراقبة ابناءهم ونوع الرفقة الذين يرافقونهم ..
اغتصاب الاطفال مرض يجب ان يعالج في الإختصاصي الأمراض العقلية ..
وفي الاخير تقولك الجفاف بغينا الشتا الاغتصاب في رمضان كيفاش بغيتو الشتا تجي
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.على القضاء تشديد العقوبة عليه ..
ما ذنب الاطفال المغتصبين من الوحوش الآدمية…
يجب اخراج قانون الإعدام في حق مغتصبي الاطفال ..
للاسف السجون ليست للتربية وإعادة الإدماج وانما التسلية ..
نتمنى من القضاء مناصفة عائلة الطفل الذي تعرض الاغتصاب..
زمن اخر هذا الذي نعيشه .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
ما هذه الوحشية ، جراءم لا توصف لدرجة انحطاطها