الكاف: ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 هو ترشيح للقارة الإفريقية

هبة بريس _ رياضة

قال رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” باتريس موتسيبي، إن ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 هو ترشيح للقارة الإفريقية.

وأوضح موتسيبي بحسب بيان للهيئة القارية الكروية على موقعها الإلكتروني أن “القرار الذي اتخذته بالإجماع اللجنة التنفيذية للكاف خلال اجتماعها أمس لدعم ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 ،يجعل من ترشيح المملكة ، ترشيحا لإفريقيا”.

واضاف أن “الجهود ستنصب الآن على دعم استضافة القارة الأفريقية مجددا لهذا الحدث الكروي العالمي و سنلتزم من هذا المنطلق بالعمل مع كافة الاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحادات القارية لتحقيق ذلك”.

وذكر البيان أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم صادق بالإجماع على دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وقرر المكتب التنفيذي للكاف كذلك فتح باب الترشح لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 بعد ان أبدت العديد من الاتحادات الأعضاء رغبتها في استضافة البطولة.

ومن المنتظر بحسب البيان أن تعلن الكاف عن اسمي البلدين اللذين سيستضيفان نسختي 2025 و 2027 من بطولة امم افريقيا لكرة القدم قبل شهر شتنبر المقبل.

وقد أخذت اللجنة التنفيذية للكاف أيضا خلال اجتماع أمس علما بالتقدم المسجل بخصوص تنظيم النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الأفريقي التي ستنظم في وقت لاحق من العام الحالي.

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