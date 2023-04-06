السويد تطلق العنان لحرق المصحف.. محكمة رفعت الحظر عن ذلك رغم تحذيرات الشرطة
أصدرت محكمة استئنافية في السويد قراراً يقضي بإلغاء الحظر المفروض على المظاهرات التي من المتوقع أن تشهد حرق نسخ جديدة من المصحف الشريف، وذلك على خلفية اعتراض الشرطة على قيام المتظاهرين بحرق القرآن الكريم أثناء المظاهرات خوفاً من استفزاز المسلمين وتصعيد التوترات.
وكانت الشرطة السويدية قد رفضت في فبراير الماضي، منح إذن لحرق المصحف أمام السفارة التركية، قائلة: “إن ذلك من شأنه إثارة اضطرابات خطيرة للأمن القومي”، إلا أنه تم الطعن في قرار الحظر أمام القضاء الذي اعتبر الخطوة انتهاكاً “لحرية التظاهر” التي يكفلها الدستور.
واستندت محكمة الاستئناف الإدارية في السويد إلى أن الشرطة لا تملك مبررات كافية لقرارها حظر مظاهرات يتوقع أن تشهد حرقاً للمصحف أمام سفارتي تركيا والعراق، حسب ما نشرته صحيفة Le Figaro الفرنسية.
وبالتزامن أعلنت الاستخبارات السويدية، توقيف 5 أشخاص، بدعوى الاشتباه بتحضيرهم “لهجوم إرهابي”، رداً على إحراق المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، للقرآن الكريم في ستوكهولم، في يناير الماضي.
وأثار إحراق ناشط يميني متطرف المصحف في ستوكهولم في يناير الغضب في مناطق من العالم الإسلامي، وأضر بمساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما أوقفت تركيا المفاوضات
13 تعليقات
وجب الآن على المسلمين عدم استهلاك المواد السويدية و لو كانت خبزا !!!!!!
الله وكيلنا فيهم
فهم لا يضرون الله بل يضرون انفسهم
الله غني عن عبادتهم له ويوم يرجعون الى الله سيحاسبهم على اعمالهم فإما نعيم وأما جحيم
حرق القران الكريم بمثابة تحدي لدستور المسلمين وعلى الحكومة السويدية تحمل مسؤوليتها..
استفزاز مشاعر المسلمين بحرق القران في شهر القران والرحمة ..
يجب قطع المنتجات السويدية بسبب ما سمحت له القيام به..
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام..
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ..
حسبي الله ونعم الوكيل الى متى نبقى صامتين ونائمين على شرفنا ..
والله للاسف العلمانية تدافع عن الإسلام
واهل السنة والجماعة في سبات عميق…
نحن قوم اعزنا الله بالإسلام واذا ابتغينا العزه بغيره أذلنا الله..
يجب على جميع المسلمين قطع جميع منتوجات السويد والدانمارك
الحمد لله، الإسلام باقي والقرآن محفوظ من لدن العزبز الكريم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تحيا الأمة الإسلامية برباها الله سبحانه وتعالى وبديها الإسلام وبنبيها محمد صلى الله عليه وسلم وبكتابها كتاب الله القرآن الكريم
انها حرب ضد الاسلام والمسلمين..
اللهم أحرقه وانتم منه .انه ياربي لا يعجزك ان ترينا فيه اشد عذابك ..