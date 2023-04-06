السويد تطلق العنان لحرق المصحف.. محكمة رفعت الحظر عن ذلك رغم تحذيرات الشرطة

هبة بريس

أصدرت محكمة استئنافية في السويد قراراً يقضي بإلغاء الحظر المفروض على المظاهرات التي من المتوقع أن تشهد حرق نسخ جديدة من المصحف الشريف، وذلك على خلفية اعتراض الشرطة على قيام المتظاهرين بحرق القرآن الكريم أثناء المظاهرات خوفاً من استفزاز المسلمين وتصعيد التوترات.

وكانت الشرطة السويدية قد رفضت في فبراير الماضي، منح إذن لحرق المصحف أمام السفارة التركية، قائلة: “إن ذلك من شأنه إثارة اضطرابات خطيرة للأمن القومي”، إلا أنه تم الطعن في قرار الحظر أمام القضاء الذي اعتبر الخطوة انتهاكاً “لحرية التظاهر” التي يكفلها الدستور.

واستندت محكمة الاستئناف الإدارية في السويد إلى أن الشرطة لا تملك مبررات كافية لقرارها حظر مظاهرات يتوقع أن تشهد حرقاً للمصحف أمام سفارتي تركيا والعراق، حسب ما نشرته صحيفة Le Figaro الفرنسية.

وبالتزامن أعلنت الاستخبارات السويدية، توقيف 5 أشخاص، بدعوى الاشتباه بتحضيرهم “لهجوم إرهابي”، رداً على إحراق المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، للقرآن الكريم في ستوكهولم، في يناير الماضي.

وأثار إحراق ناشط يميني متطرف المصحف في ستوكهولم في يناير الغضب في مناطق من العالم الإسلامي، وأضر بمساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما أوقفت تركيا المفاوضات

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