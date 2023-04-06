بعد لقاء الوزير….الصيادلة يتشبتون بإضراب الخميس المقبل

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشف مصدر بشكل حصري لهبة بريس، أن اجتماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، والتمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة، أسفر عن الابقاء على خوض الاضراب 13 أبريل 2023 لمدة 24 ساعة بجميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة وبدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، لاسيما وأن معالجة ملفهم المطلبي تتطلب تدخل عدة وزارات أهمها وزارة المالية.

هذا وقررت التمثيليات النقابية بالموازاة تعليق باقي الاشكال النضالية الأخرى التي شملها البلاغ المشترك الذي وقعته النقابات المعنية في وقت سابق والذي شددت من خلاله على أنه وفي حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الايجابي معه سيتم الاعلان عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد.

هذا وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد عقد لقاء تواصليا مع ممثلي النقابات المعنية على خلفية الجدل الذي خلفه تقرير المجلس الأعلى للحسابات على مستوى الصيدليات، والذي أشار من خلاله أن هوامش الربح تتراوح ما بين 47 في المائة و57 في المائة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وهو اللقاء الذي شدد من خلاله الوزير أنه ما تم تداوله حول موضوع هامش الأرباح هو مجرد سوء فهم، وأن مهنيي القطاع يعانون ظروفا صعبة مقارنة مع دول أخرى يكون فيها الصيدلي يزاول مهام أخرى.

وأضاف آيت الطالب في لقاء تواصلي مع ممثلي النقابات المركزية، أن هناك 1500صيدلي، بمافي ذلك 3000 آخرين فائضين يشتغلون خارج المعايير المعتمدة، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لتنظيم القطاع تماشيا والقانون 98.18.

عبد الرزاق المنفلوطي رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، أبدى ارتياحه لمخرجات هذا اللقاء التواصلي بما في ذلك التوضيحات التي قدمها الوزير في هذا السياق، مؤكدا عزم الفعاليات النقابية الدفاع عن القطاع والعمل على ابعاد كافة المتطفلين عنه.

هذا وكانت التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة بالمغرب قد قررت خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023 لمدة 24 ساعة.

وحسب بلاغ موقع من قبل التمثيليات النقابية المذكورة ” توصلت هبة بريس بنسخة منه”، ، فإن الخطوة تأتي تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره و استمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني، كما تأتي في سياق سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية هذا بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات أوضاع و معطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات و القدرة على متابعة مهامها المهنية و هذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار السلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية.

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