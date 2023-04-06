ERDF (Electricity Network Distribution France) and Louis Dreyfus company install an electric submarine cable and optical fiber between Quiberon and Belle-Ile-en-mer, western France, on March 11, 2015. The underwatered power line of 15km is installed by ERDF to connect the Brittany island of Belle-Ile-en-mer inhabited by 5000 people. AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD (Photo by JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP)

الصين تنافس الولايات المتحدة بكابل بحري صيني يمر عبر السعودية

2023-04-06 / 18:25
0
هبة بريس _ وكالات

قالت وكالة رويترز إن شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة تطور شبكة كابلات إنترنت من الألياف الضوئية تحت البحر بقيمة 500 مليون دولار ستربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمنافسة مشروع مماثل تدعمه الولايات المتحدة.

وتعد هذه الخطة علامة على أن اشتداد الحرب التكنولوجية بين بكين وواشنطن تخاطر بتعطيل عمل الإنترنت.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة، اطلاعا مباشرا على الخطة لوكالة رويترز إن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين، وهي “تشاينا تيليكوم” و”تشاينا موبايل ليميتد” و”تشاينا يونيكوم”، تعكف على تنفيذ واحدة من أكثر شبكات الكابلات البحرية تقدما والبعيدة المدى في العالم.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن الكابل المقترح والمعروف باسم إي.إم.إيه (أوروبا والشرق الأوسط وآسيا) سيربط هونغ كونغ بإقليم جزيرة هاينان الصينية قبل أن يتجه إلى سنغافورة وباكستان والسعودية ومصر وفرنسا.

وأردفت المصادر قائلة إن الكابل، الذي سيتكلف نحو 500 مليون دولار حتى يكتمل، ستصنعه وتمده في قاع البحر شركة إتش.إم.إن تكنولوجيز الصينية المحدودة، وهي شركة كابلات سريعة النمو.

ولم ترد شركات تشاينا موبايل أو تشاينا تيليكوم أو تشاينا يونيكوم أو إتش.إم.إن تكنولوجيز أو هنغ تونغ على طلبات للتعليق، أرسلتها رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان للوكالة إنها “تشجع الشركات الصينية دائما على القيام باستثمارات أجنبية و(فتح سبل)تعاون” بدون أن تعلق مباشرة على مشروع الكابل.

وتأتي الأنباء عن هذا المشروع المزمع في أعقاب تقرير نشرته رويترز الشهر الماضي وكشف عن كيفية نجاح الحكومة الأمريكية، التي تشعر بالقلق إزاء تنصت بكين على بيانات الإنترنت، في إحباط عدد من مشروعات الكابلات البحرية الصينية في الخارج على مدى السنوات الأربع الماضية.

وأوقفت واشنطن أيضا تراخيص مشروعات خاصة لإنشاء كابلات بحرية كان من المقرر أن تربط الولايات المتحدة بهونغ كونغ ومن بينها مشروعات تقودها شركات غوغل وميتا بلاتفورمز وأمازون.

ويهدف مشروع مشروع (إي.إم.إيه) الذي تقوده الصين إلى منافسة مشروع كابلات آخر تنفذه حاليا شركة سابكوم الأمريكية وسيربط أيضا سنغافورة بفرنسا عبر باكستان والسعودية ومصر وست دول أخرى.

ويطلق عليه اسم (سي.مي.وي-6) أي (جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا-6).

ورفضت شركة سابكوم التعليق على مشروع الكابل المنافس.

كما امتنعت وزارة العدل، التي تشرف على فريق عمل مشترك بين الوكالات لحماية شبكات الاتصالات الأميركية من التجسس والهجمات الإلكترونية، عن التعقيب على المشروع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تدعم أن يكون الإنترنت مجانيا ومفتوحا وآمنا وإن على الدول أن تعطي الأولوية للأمن والخصوصية من خلال “الاستبعاد الكامل للشركات غير الموثوق بها” من الشبكات اللاسلكية والكابلات الأرضية والبحرية والأقمار الصناعية والخدمات السحابية ومراكز البيانات، لكنه لم يذكر إتش.إم.إن تكنولوجيز أو الصين.

ولم ترد وزارة الخارجية على أسئلة عما إذا كانت ستشن حملة لإقناع شركات الاتصالات الأجنبية بعدم المشاركة في مشروع (إي.إم.إيه).

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها إنها تعارض ما وصفته “انتهاك الولايات المتحدة للقواعد الدولية الراسخة” بشأن التعاون في مجال الكابلات البحرية.

وذكرت في البيان “على الولايات المتحدة أن تكف عن اختلاق الشائعات ونشرها حول ما يسمى “بأنشطة مراقبة البيانات” وأن تكف عن التشهير بالشركات الصينية وتشويه سمعتها”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “أذربيجان” تطرد أربعة موظفين في السفارة الايرانية

“أذربيجان” تطرد أربعة موظفين في السفارة الايرانية

2023-04-06 / 17:14
Photo of فرانسوا هولاند: يمكنك الوصول إلى ماكرون بإقناع زوجته

فرانسوا هولاند: يمكنك الوصول إلى ماكرون بإقناع زوجته

2023-04-06 / 13:00
Photo of الداخلية الفرنسية: إحباط 41 هجوماً إرهابياً منذ عام 2017

الداخلية الفرنسية: إحباط 41 هجوماً إرهابياً منذ عام 2017

2023-04-06 / 11:28
Photo of صورة تخطف الأنفاس.. رضيع يقفز بالمظلة

صورة تخطف الأنفاس.. رضيع يقفز بالمظلة

2023-04-06 / 10:56
Photo of ترامب عن اعتقاله: “كانت تجربة رائعة.. وأفضل يوم في التاريخ”

ترامب عن اعتقاله: “كانت تجربة رائعة.. وأفضل يوم في…

2023-04-06 / 10:24
Photo of قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي مجددا على المصلين بالمسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي مجددا على المصلين بالمسجد الأقصى

2023-04-05 / 20:16
Photo of شركة “جونسون أند جونسون” تعرض نحو 9 مليارات دولار لإنهاء دعاوى ضدها

شركة “جونسون أند جونسون” تعرض نحو 9 مليارات دولار…

2023-04-05 / 20:02
Photo of البيت الأبيض يكشف عن استدعاء سفير موسكو بعد اعتقالها للصحفي الأميركي

البيت الأبيض يكشف عن استدعاء سفير موسكو بعد اعتقالها…

2023-04-05 / 17:32
Photo of “برلوسكوني” في العناية المركزة

“برلوسكوني” في العناية المركزة

2023-04-05 / 17:10
Photo of إغلاق إحدى أضخم منصات القرصنة الإلكترونية بالعالم

إغلاق إحدى أضخم منصات القرصنة الإلكترونية بالعالم

2023-04-05 / 16:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق