الرياح القوية تغير مسار طائرة كانت ستبهبط بمطار طنجة الدولي

2023-04-06 / 17:30
0
هبة بريس _ طنجة

تسببت الرياح القوية التي تشهدها مدينة طنجة والنواحي، في تغيير اتجاه طائرة فشلت في الهبوط بمطار طنجة الدولي ، الى الرباط .

ولم تتمكن الطائرة من نوع ” بوينغ 737” التابعة لشركة ريانير من الهبوط بمطار “طنجة ابن بطوطة” صباح اليوم الأربعاء، بسبب الرياح القوية التي تعرفها المنطقة، منذ أمس الثلاثاء.

وغيرت الطائرة رحلتها رقم FR7744 القادمة من العاصمة الفرنسية باريس إلى مطار الرباط بعد محاولتين فاشلتين للهبوط بمطار ابن بطوطة.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك معزيا في الناصري.. “المغرب فقد واحدا من رجالاته الأكفاء”

الملك معزيا في الناصري.. “المغرب فقد واحدا من رجالاته…

2023-04-06 / 17:25

الملك يترأس اليوم الخميس الدرس الثالث من سلسلة الدروس…

2023-04-06 / 17:09
Photo of “الكونفدرالية” تدعو لإضراب وطني يوم 18

“الكونفدرالية” تدعو لإضراب وطني يوم 18

2023-04-06 / 16:50
Photo of حرب اللحوم بالمغرب.. من هي الحلقة الأضعف ؟؟؟

حرب اللحوم بالمغرب.. من هي الحلقة الأضعف ؟؟؟

2023-04-06 / 16:30
Photo of ارتفاع بنسبة 464% في عدد السياح الوافدين إلى المغرب

ارتفاع بنسبة 464% في عدد السياح الوافدين إلى المغرب

2023-04-06 / 16:12
Photo of تارودانت : إطلاق النار لتوقيف شخص يحمل ” سيف”

تارودانت : إطلاق النار لتوقيف شخص يحمل ” سيف”

2023-04-06 / 15:47
Photo of بعد لقاء وزير الصحة…هل ستعلق نقابات الصيادلة اضرابها العام؟

بعد لقاء وزير الصحة…هل ستعلق نقابات الصيادلة اضرابها العام؟

2023-04-06 / 15:28
Photo of الحكومة تصادق على تدابير مؤقتة تتعلق ب”دعم الأرامل”

الحكومة تصادق على تدابير مؤقتة تتعلق ب”دعم الأرامل”

2023-04-06 / 14:49
Photo of بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”

بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”

2023-04-06 / 14:38
Photo of “ديربي البيضاء”.. إيقاف 7 أشخاص وإصابة 4 عناصر من القوات العمومية بجروح

“ديربي البيضاء”.. إيقاف 7 أشخاص وإصابة 4 عناصر من…

2023-04-06 / 13:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق