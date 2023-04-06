الرياح القوية تغير مسار طائرة كانت ستبهبط بمطار طنجة الدولي

هبة بريس _ طنجة

تسببت الرياح القوية التي تشهدها مدينة طنجة والنواحي، في تغيير اتجاه طائرة فشلت في الهبوط بمطار طنجة الدولي ، الى الرباط .

ولم تتمكن الطائرة من نوع ” بوينغ 737” التابعة لشركة ريانير من الهبوط بمطار “طنجة ابن بطوطة” صباح اليوم الأربعاء، بسبب الرياح القوية التي تعرفها المنطقة، منذ أمس الثلاثاء.

وغيرت الطائرة رحلتها رقم FR7744 القادمة من العاصمة الفرنسية باريس إلى مطار الرباط بعد محاولتين فاشلتين للهبوط بمطار ابن بطوطة.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 7 0