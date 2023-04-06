الملك يترأس اليوم الخميس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية

هبة بريس _ الرباط

يترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس 15 رمضان الأبرك 1444هـ موافق 06 أبريل 2023م، بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي هذا الدرس أمام الملك محمد مشان، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : “فضل الاعتصام بحبل الله المتين وبسنة سيد المرسلين”، انطلاقا من الحديث الشريف رواية عن الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه”.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة مساء.

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