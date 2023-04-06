ارتفاع بنسبة 464% في عدد السياح الوافدين إلى المغرب

هبة بريس

أفاد مرصد السياحة بأن النشاط السياحي سجل ما مجموعه 1.9 مليون سائح وافد عبر المراكز الحدودية عند متم فبراير 2023، محققا بذلك تطورا إيجابيا بلغ نسبة زائد 464 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح المرصد، في إحصائياته لشهر فبراير 2023، أن هذا التطور يشمل توافد السياح الأجانب بنسبة 703 في المائة وتوافد المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 324 في المائة.

ومقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، بلغ معدل الاسترداد 117 في المائة من حيث عدد السياح الوافدين (149 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج و99 في المائة من السياح الأجانب).

وبحسب أسواق التصدير، سجلت إسبانيا أعلى معدل استرداد مقارنة بشهري يناير وفبراير من سنة 2019، حيث بلغ 136 في المائة، تليها المملكة المتحدة (125 في المائة)، ثم إيطاليا (103 في المائة)، في حين سجلت ألمانيا أدنى معدل استرداد عند 60 في المائة.

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