تارودانت : إطلاق النار لتوقيف شخص يحمل ” سيف”

2023-04-06 / 15:47
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتهت مواجهة بين رجال الامن و شخص ثلاثيني من دوي السوابق القضائية ومبحوث، باعتقاله، بعد مواجهة معه إستعملت فيها آعيرة نارية في الهواء، اليوم الخميس 6 ابريل الجاري، بمدينة أولاد التايمة اقليم تارودانت.

الموقوف الذي يشتبه في تورطه في قضية إعتداء جنسي، رفض الامتثال وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض ( سيف ) ، مما اضطر معه عنصر أمني الى استعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف المبحوث عنه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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