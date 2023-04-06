الحكومة تصادق على تدابير مؤقتة تتعلق ب”دعم الأرامل”

2023-04-06 / 14:49
0
هبة بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على: ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21؛ واستفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد لقاء وزير الصحة…هل ستعلق نقابات الصيادلة اضرابها العام؟

بعد لقاء وزير الصحة…هل ستعلق نقابات الصيادلة اضرابها العام؟

2023-04-06 / 15:28
Photo of بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”

بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”

2023-04-06 / 14:38
Photo of “ديربي البيضاء”.. إيقاف 7 أشخاص وإصابة 4 عناصر من القوات العمومية بجروح

“ديربي البيضاء”.. إيقاف 7 أشخاص وإصابة 4 عناصر من…

2023-04-06 / 13:48
Photo of تيفلت.. إيقاف 3 أشخاص وحجز 3462 قرص مخدر

تيفلت.. إيقاف 3 أشخاص وحجز 3462 قرص مخدر

2023-04-06 / 13:25
Photo of الرباط.. التوقيع على مخطط العمل السنوي المشترك بين وزارة بنسعيد ووكالات الأمم المتحدة بالمغرب

الرباط.. التوقيع على مخطط العمل السنوي المشترك بين وزارة…

2023-04-06 / 12:34
Photo of الناظور .. إدانة أفراد شبكة “مافيا العقار” بأحكام سجنية

الناظور .. إدانة أفراد شبكة “مافيا العقار” بأحكام سجنية

2023-04-06 / 10:27
Photo of أسواق.. تسجيل 1275 مخالفة من فاتح إلى 12 رمضان

أسواق.. تسجيل 1275 مخالفة من فاتح إلى 12 رمضان

2023-04-06 / 10:08
Photo of إعادة انتخاب المغرب بالتزكية عضوا في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة

إعادة انتخاب المغرب بالتزكية عضوا في لجنة المخدرات التابعة…

2023-04-06 / 10:00
Photo of الناظور.. متابعة صيدلاني بسنة سجنا متهما بتزوير “طابع وخاتم” رئيس جماعة

الناظور.. متابعة صيدلاني بسنة سجنا متهما بتزوير “طابع وخاتم”…

2023-04-06 / 09:39
Photo of وفاة الإعلامي الرياضي محمد عزاوي بعد معاناة مع المرض

وفاة الإعلامي الرياضي محمد عزاوي بعد معاناة مع المرض

2023-04-06 / 09:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق