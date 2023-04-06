حرب اللحوم بالمغرب.. من هي الحلقة الأضعف ؟؟؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المعلوم أن الازمات الشيء الوحيد الذي لا يريده أي شعب أو حكومة، لأنها تسبب انهيار أمنها الغذائي وبعدها سقوطها في الفوضى، لا يعرف كم تكون تداعياتها على المجتمع ككل.

على مدار أشهر، دعمت الحكومة، عدة قطاعات من أجل الحفاظ على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن والتي تعرضت لعدة انتكاسات خلال العقد الأخير.

اللحم الأحمر، إحدى المواد الغذائية التي تعرضت لارتفاع جنوني في سعرها، واحياناً اختفى أثره من الملاحم. حتى أن الأسعار تضاعفت وما هو مدعوم بات معدوما. وقبل أيام بتنا نلاحظ أن متاجر اللحوم باتت تبيع ” الجواميس ” المستوردة، بعدما وضعت رهن إشارة التجار من أجل اقتناءها ” مدبوحة ‘ بالمجازر بمختلف المدن، وأن ثمنها في متناول في المواطنين، غير أن هذا الوضع مع الأسف لم يتحقق، فالمواطن لم يرى تلك اللحوم أو سعرها، وحتى التجار لا يشهرون انواع تلك اللحوم المستوردة للمستهلك في محلاتهم التجارية، وكأن سحرا أصاب هؤلاء. ولكن ما السبب الذي سبق له أن أدى إلى فقدان هذه السلعة من السوق أو رفع أسعارها؟ وهل احتدام المنافسة وشحنات الابقار التي وصلت إلى الموانئ ساهمت في إغناء تجار الأزمات، بعد أن سيطر بعض المستوردين على هذه الصفقة الدسمة من سوق اللحوم بالمملكة .

-أساس المشكل

تعرض القطيع المغربي للمواشي، خلال العقد الاخير، الى حالة إستنزاف كبير، ساهمت فيه التقلبات المناخية من قلة التساقطات المطرية، الى جانب غلاء المواد الأولية في الأسواق الدولية من الاعلاف، الى جانب حاجة السوق الداخلية إلى اللحوم بسبب ارتفاع سلوك الاستهلاك لهذه المادة.

فقد شكل قلة عرض منتوج اللحوم في الاسواق وارتفاع الطلب، الى الزيادة في السعر، كما أن فقدان المزارعين بالبوادي قطعانهم بسبب الجفاف، ساهم في هذا الاشكال الغذائي بالمغرب، والاخطر أن قطاع اللحوم باتت تسيطر عليه شبكات اسست شركات مختصة وأنجزت مجازر حديثة لهذا الغرض واسطول من شاحنات النقل بتجهيزات التبريد.

هذا اللوبي، استغل الأزمة الحالية، وقام من خلال احتجاج الشارع المغربي على ارتفاع سعر اللحوم ، على الضغط على الحكومة من أجل إعفاء القطاع من الضريبة على القيمة ورسوم الاستيراد بغية ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار.

ويقول المثل المغربي ” الله يزيد الشحمة في ظهر المعلوف” عممت بدورها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مذكرة على مصالحها تخبرها فيها بسريان مرسوم الحكومة الرامي إلى إلغاء شرط الوزن عند استيراد الأبقار وذلك ضمن حصة تصل إلى 200 ألف رأس في بداية عملية المرحلة الأولى من الاستيراد.

– ماذا وقع ؟؟

خلال هذه الاسابيع، حينما تسأل اي مواطن عن اللحوم، اغلبهم يخبرك أنه قاطع هذه المادة او على الاقل قلل من إستهلاكها في الوقت الراهن، اما التسعيرة فهي نفسها، وعن اللحوم المستوردة، أغلبية المواطنين يقولون أنهم سمعوا بالخبر عبر وسائل الإعلام، لكن لا وجود لهذه الابقار في مختلف نصف محلات الجزارة بالمغرب.

هنا نجد الحكومة قد ضيعت أموال كبيرة على خزينة الدولة، بسبب إجراء الاعفاء الخاص بإستيراد الابقار ، مقابل أن المستوردين راكموا الأموال بسبب حجم الأرباح من هذه العملية، أما بالنسبة للمواطن لا شيء تغير بإعتباره الحلقة الاضعف في كل هذه العملية.

– من هم المستفيدون سياسيا من الأزمة الحالية

من تتبع مجريات الفضاء الازرق، وموجة الانتقادات الموجهة ضد الحكومة الحالية خلاله، ( البترول.المواد الغذائية …)، سيكتشف أن هناك جهات مدربة على خلق هذه الحروب الالكترونية بين المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، فكل يوم هناك مقاطع واخبار على الحكومة أو فشلها، او نشر إشاعات باتت تربك الحكومة في إشتغالها، حتى أن هناك حلفاء لم يعد يعرف هل هم حلفاء او معارضين، مما خلق باطنيا عدم انسجام الحكومة.

بالنسبة للمعارضة، الأغلبية فضلت نشر ” السموم” عبر الفضاء الازرق، وقليل جدا ان يخرج حزب معارض ويستمر في توجيه التوبيخ او الاحتجاج اليومي على الأغلبية الحكومية .

هناك من حرك من جديد ” ذبابه الالكتروني” بعد أن كان في مرحلة جمود دامت عشرة سنوات، ليظهر من جديد خلال فترة الحكومة الحالية

فلماذا تطور هذا الاسلوب الاحتجاجي للأحزاب من العلن الى السر، أم أن هذا السلوك الجديد يكشف عن ضعف النخب السياسية أو انقراضها إن صح التعبير؟؟.

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