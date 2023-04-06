بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تواكب موضوع الأسعار وتتابعه بشكل دقيق جدا.

وذكر بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن لجنة وزارية عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا قي هذا الصدد، وستعقد اجتماعات أخرى.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة تراقب الأسعار، كما تتابع الرفع من الإنتاج لتصل هذه المواد للأسواق بأسعار معقولة خاصة الاكثر استهلاكا في هذا الشهر الكريم.

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