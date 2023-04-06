بايتاس: “الحكومة تتابع موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا”
هبة بريس - الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تواكب موضوع الأسعار وتتابعه بشكل دقيق جدا.
وذكر بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن لجنة وزارية عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا قي هذا الصدد، وستعقد اجتماعات أخرى.
وأضاف بايتاس، أن الحكومة تراقب الأسعار، كما تتابع الرفع من الإنتاج لتصل هذه المواد للأسواق بأسعار معقولة خاصة الاكثر استهلاكا في هذا الشهر الكريم.
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13 تعليقات
التورة على الابواب انشاء الله ،
أي مراقبة تراقيبونها في اثمنة المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها كلها أسعار ملتهبة ومرتفعة جدآ ولا أحد يحرك ساكنا ولحد الآن لم تنخفض الأسعار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الكل يلغي بلغاه الأثمنة غير مستقرة ودائما في ارتفاع ساروخي في جميع أنحاء المملكة ياسيد بايتاس…
الوضع مغاير تماماً والواقع الأسعار لازالت مستمرة في الإرتفاع انها مجرد كلام حبر على ورق فقط والمعقول غير موجود …
لماذا المراقبة الأسعار تكون إلا في شهر رمضان المبارك ؟؟؟،، المراقبة تكون مستمرة على مدار السنة ….
نصف او اكثر من المواطنين يلتجؤون إلى القروض الصغرى من أجل تلبية احتياجات المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي يستهلكها المواطن المغربي البسيط خلال شهر رمضان المبارك وكل هذآ راجع إلى المعيشة القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً فأي مراقبة تتحدث عنها السيد بايتاس ؟؟؟؟؟
لا أعرف هل مقررات التعليم الإبتدائي بالمغرب بها مأ يفيذ ان التضخم في الأسعار ناتج استيراد السلع من الخارج.اذكر الوزير ان المغرب لايستورد الأسماك والعديد من المواد التي تعيش حاليا تضخميا في اثمانها
كل ما أقوله وبكل صراحة ليس هناك لاحسيب ولا رقيب لقد تعايشنا مع الأسعار لأنها أصبحت اليوم المحدث الأكبر في المنازل في الأسواق في الشوارع حتى في الحمام الكل على لسانه سوى الأسعار وارتفاعها هههههههههههه.
نريد التغيير في الأسعار الملتهبة ومراعاة الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
نشكرك سيد مصطفى بايتاس على الاهتمام بحالة المواطن المغربي الذي طالما عانى من مصاعب الحياة ونتمنى مابقيا من شهر رمضان المبارك أن تنخفض الأسعار وتعود إلى الاستقرار..
إنها بروطوكول وأسطوانة تكون في شهر رمضان المبارك نريدها أن تستمر مدى السنين … أنت ياسيد بايتاس متوفرة لك كل متطلبات الحياة وغير محتاج ولكن للاسف الشديد من يؤدي الثمن هو المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
بكل اختصار وخير الكلام ما قل ودل الشناقة هم من يتلاعبون بالاسعار…
المرتقبة الدقيقة مستمرة إن شاء الله حتى تتم إبادة آخر واحد من السلالة الفقيرة الحقيرة التي لا تستطيع مسايرة التقدم والنجاح الذي تشهده البلاد في جميع الأصعدة بما فيها الأسعار.
كفى استهتارا وضحكا على العباد الضعفاء والمساكين راحنا اتقهرنا.كفىىىىىىىىىىىىىىىىىى