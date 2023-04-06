“ديربي البيضاء”.. إيقاف 7 أشخاص وإصابة 4 عناصر من القوات العمومية بجروح

هبة بريس - البيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على هامش مقابلة الديربي بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين، ليلة أمس الأربعاء 5 أبريل الجاري، عن ضبط سبعة أشخاص من بينهم قاصر واحد، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وقد جرى تنفيذ هذه العمليات قبل بداية هذه المقابلة وخلالها وكذا أثناء عملية التفريق النهائي للمتفرجين، بحيث أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم لتورطهم في إلحاق خسائر مادية بتجهيزات الملعب وثلاثة سيارات تابعة للشرطة، فضلا عن قيام البعض منهم برشق القوات العمومية بالحجارة الأمر الذي تسبب في إصابة أربعة عناصر من القوات العمومية بجروح، فيما أصيب ثلاثة مشجعين بجروح وحروق جراء تعرضهم للإصابة باستعمال شهب نارية.

كما أسفرت التدخلات الأمنية الاستباقية المنجزة على خلفية هذه المباراة عن ضبط 497 قاصرا غير مرافق بمحيط الملعب، تم إخضاعهم لإجراءات التسليم لأولياء أمورهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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