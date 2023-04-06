المغرب – السعودية.. لجنة التشاور السياسي تبحث تعزيز العلاقات الثنائية

2023-04-06 / 13:36
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هبة بريس

عقدت لجنة التشاور السياسي – ولجنة المتابعة على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، اجتماعها الثالث، مساء أمس الأربعاء بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن الجانبين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير د. سامي بن عبدالله الصالح، ترأس الجانب السعودي، فيما ترأس الجانب المغربي السفير فؤاد يازوغ، المدير العام للعلاقات الثنائية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، وسفير صاحب الجلالة بالرياض مصطفى المنصوري، وعدد من مدراء الإدارات وممثلي الوكالات في كلا وزارتي الخارجية.

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