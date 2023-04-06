صفع ماكرون على وجهه ليس الهجوم الأول عليه!
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

فرانسوا هولاند: يمكنك الوصول إلى ماكرون بإقناع زوجته

2023-04-06 / 13:00
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هبة بريس - وكالات

في خدعة نصبها له المخادعان الروسيان فوفان وليكسوس، صرح الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، بأن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون “يخضع” لزوجته، حيث أنها كانت من قبل “معلمته”.

جاء ذلك وفق ما تصوره هولاند في محادثة مع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، الذي لعب دوره المخادعان الروسيان، وأكد هولاند أنه “إذا تمكنت من إقناع بريجيت ماكرون، يمكنك الوصول إلى إيمانويل ماكرون”، حيث أشار إلى أن ماكرون “يخضع لزوجته”، وأضاف: “كانت معلمته، لذلك فهي لا تزال تقدم له النصيحة”.

كما اعترف هولاند بأنه لم يدع بوروشينكو لحضور حفل زفافه خوفا من أن يغري زوجته الممثلة الفرنسية جولي غاييه، إلا أنه وعد بوروشينكو بتقديمه إلى صديقاتها.

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‫2 تعليقات

  1. C’est exactement le cas, le gamin est le fils à maman, gâté, orgueilleux et fouteur de désordre pour ne pas dire de m..
    Concernant ses relations avec le Maroc, malheureusement pour lui, il est tombé sur un Roi, intelligent et très coriace. Ses gamineries n’ont servi à rien.

  2. ما لا يفهمه الشعوب المتخلفة من العرب ،ان زوجة ماكرون هي الرئيس الفعلي لفرنسا ، الروتشلد وما ادراك ما روتشلد، حتى من يسمون انفسهم ملوك، في الحقيقة هم خدم عند الروتشلد

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